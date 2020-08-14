夜衝合歡山觀星賞日出死傷增加 交通隊：主因疲勞駕駛
海拔逾3000公尺的昆陽管制站，是台14甲線進入武嶺、合歡山的中繼站，將設置全國最高的交通管制點，面對近來夜衝合歡山的交通死傷事故增加，縣警局交通隊今天起將會同監理人員在昆陽展開交通管制並取締，宣導疲勞駕駛的危險性如同酒駕，希望降低遊客交通意外發生。
觀星賞日出，是國人新興的旅遊的模式，但熬夜引發精神不濟，因而造成交通事故而死傷的人數，近3年來更是有增無減，南投縣警局交通隊表示，遊客往來合歡山最常騎乘仁愛至國姓鄉路段，台14甲線及台14線，統計發生自撞自摔交通事故中，死亡共27人，受傷961人，其中肇事主因為疲勞駕駛就有53件。
南投縣政府指出，合歡山風景優美，不僅吸引國內外觀光客前來旅遊，擁有最美星空大力推廣暗空公園也是時下年輕人夜衝武嶺觀星或看日出騎機車環島中重要地標景點之一，與登玉山、泳渡日月潭並列為在台灣人生必做三件事，然而瘋狂熱血行程往往也帶來道安危機。
南投縣警局交通隊分析2017年至2020年7月間，往來合歡山發生A1及A2類自撞自摔交通事故中，A1類事故發生22件死亡22人，A2類事故發生793件、961人受傷，其中肇事主因為疲勞駕駛就有53件，造成5人死亡48人輕重傷；其中肇事死亡車種為重機車比率高達7成、受傷事故中也高達6成。
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