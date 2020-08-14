新北檢指揮溯源 查獲跨國應召集團逮11人、聲押1人

新北地檢署前天指揮移民署及雙北市警方在新北市14處進行搜索，破獲以黃男子為首的跨國應召集團，拘提黃男等 11人到案，查獲泰國籍女子5人，其中1人未滿18歲，台籍女子3人、大陸來台女子1人。檢方昨天以黃男有串供之嫌向法院聲請羈押禁見，其餘10人以3至8萬元裁定交保或請回。

新北地檢署檢察官周懿君去年9月偵辦擔任應召站馬伕邱姓男子的妨害風化罪案件時，懷疑幕後尚有跨國應召集團首謀及其他共犯，指揮北區事務大隊機動隊及新北市刑大深入追查。

經檢警調查後發現確有幕後集團操控，該集團由33歲黃姓男子與邱男、李男、魏男等人，共組跨國媒介性交易集團，自去年7月間起，分別負責接送應召女子前往性交易地點及安排應召女子入住旅館、套房，供作應召女子與男客從事性交易的處所，且每日提供三餐並購買與補充性交易必需品等應召外務工作。

警方查出該集團有負責製作色情網站並刊登在網路社群或聊天室內，藉以招攬不特定男客並媒介至旅館或套房，應召女子依LINE指示於性交易開始前或完畢後，向男客收取性交易費用。

檢察官周懿君於本月12日指揮北區事務大隊機動隊、移民署科偵中心、新北市專勤隊、台北市專勤隊、基隆市專勤隊、三重及板橋警分局持法院核發搜索票，前往新北市三重區、板橋區等應召機房、旅館業者等地共14處實施搜索，查扣電腦、筆電、手機、工作機15支、電話卡、帳冊、匯款單、筆記本、銷貨單、毛巾、保險套、租賃契約等證物，並拘提黃男等11人到案。，並查獲泰國籍女子5人，其中1人還未滿18歲，台籍女子3人、大陸來台女子1人。