文曄併購宣昶爆內線 董事提前洩漏消息交保20萬元

宣昶董事孔繁仁昨晚間移送北檢複訊，訊後認定違反證券交易法內線交易罪，今以20萬元交保候傳。記者賴佩璇／攝影 知名半導體通路商文曄併購宣昶案，宣昶董事孔繁仁得知重訊後告訴何志紘等4名友人，先低價買進宣昶股票，待利多消息公告再出脫，不法獲利約300萬元。台北地檢署昨再度兵分10路搜索孔住處等地，約談孔等11人到案，複訊後今依違反證交法內線交易罪，命孔以20萬元交保。

ＩＣ通路商文曄定位為半導體上下游間的最佳橋梁，2017年4月6日，文曄和宣昶各自召開董事會，決定由文曄以每股27元，總價18.97億元取得宣昶全數股權，因溢價幅度達四成，刺激宣昶股價飆漲，連拉多根漲停。

文曄與宣昶同年4月6日同步申請停牌一天，受到文曄併購百分百股權影響，宣昶停牌前股價的溢價幅度達41%，股價由停牌前的19.1元飆高至26.45元，四個交易日漲幅超過38％。

宣昶停牌前一交易日爆出異常巨量兩千多張，相較平時成交量在百張內的窒息量，交易量超出20多倍，檢調疑有內線展開調查，查出參與內部討論的孔繁仁，在2017年4月6日重大消息公告前，將消息告知友人何志紘、王登輝、彭運國，而何再轉告友人鄒文煌。

得知消息後，王買進200多張宣昶股票，不法獲利180多萬元；彭買進90幾張股票，賺70多萬元，何本人沒買，但將消息轉告鄒，致鄒買進50多張股票，賺40多萬元。孔、何本身並無購買股票，僅涉洩漏消息。

去年10月24日，檢調首度發動搜索約談，帶回孔繁仁、文曄科技經理林佩茹、資深協理楊富巖、宣昶獨董戴盛世等人；檢方複訊後，孔繁仁、林佩茹各以3萬元交保，楊富巖交保1萬元。