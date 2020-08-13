關說疑雲下 彭坤業主任沒了

聯合報 / 記者蕭白雪/台北即時報導

台灣高檢署主任檢察官彭坤業。圖／聯合報系資料照片
台灣高檢署主任檢察官彭坤業。圖／聯合報系資料照片
桃園地檢署前檢察長彭坤業因接受前法務部長邱太三關說、對公訴檢察官施壓，彭事後調台灣高檢署主任檢察官，但他是否還適合擔任二審主任，基層質疑聲不斷；檢察官評鑑委員會建議對彭警告、檢審會追認，法務部職期審查會二度開會後決議拔掉他主任職務，調二審檢察官，因檢察官職務調整需經檢審會，法務部預計將開檢審會確認。

此外，最高檢察署主任檢察官詹麗麗優遇後，法務部長蔡清祥決定拔擢最高檢察署檢察官朱富美升任，朱富美雖未獲總統提名監委，但仍受重用，未來也不排除還有機會更上層樓。

據了解，法務部職期審查會前陣子第一次針對是否拔掉彭坤業主任職務開會，原本多數意見支持維持彭的主任職務，但部長蔡清祥批「再酌」後，職期審查會不久隨即召開第二次會議，決議拔掉彭的主任職，只待檢審會通過即可。

職期審查會功能在審查一、二審主任檢察官適任與否，一、二審主任檢察官在任內被「拔官」的次數，鳳毛麟角，審查委員則包括政務次長、常務次長、檢察司長、檢察總長，高檢署檢察長、高分檢檢察長等，屬檢察體系最高層。

檢察官 法務部 蔡清祥

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