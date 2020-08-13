年近7旬翁大膽偽造三倍券！ 市值百萬幸未流入市面

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

振興三倍券竟然出現偽造版！一名年約69歲蘇姓男子，藉曾有偽造有價證券經驗，組織三倍券偽造集團，並請人前往彩券行消費測試，被機警的業者察覺有異，即時通報警方，檢警立即組織專案小組查辦，包含蘇姓主嫌一共逮捕5名嫌犯到案。警方表示，偽造三倍券總價約250萬元，另還有偽造百元鈔，價值新台幣約35萬元，所幸及時阻擋，沒有流入市面。

警方表示，上月27日接獲一家彩券行業者通報，有人疑似持偽券購買刮刮樂，檢警成立查緝偽券專案小組查辦，隨即逮捕拿偽造振興券消費購物的62歲張姓男子；警方同時接獲一名張姓女子持偽券前往超商消費，懷疑兩人所使用的偽券來源相同，懷疑幕後恐有偽造集團操控印製振興券。

檢警擴大專案小組展開調查，調查發現蘇男為躲避查緝，於彰化縣多處偏僻地點租賃房子充當偽造工廠，相當狡猾，更企圖大量製造大量振興三倍券，以假亂真。

經警方調查蒐證後，日前在彰化縣逮捕蘇姓男子，並查扣蘇偽造500元面額三倍券成品近1000張、半成品近800張，總市值約新台幣250萬元；另外也起出偽造振興券的專用模版、螢光劑、燙金機、裁切機、彩色事務機、電腦主機及螢幕、偽鈔原料印刷紙148包，和偽造新臺幣百元鈔半成品近880張。驚人的是，若現場的偽鈔用印刷紙張全部印製完成，可偽造的價值高達新臺幣3億7千餘萬元。

該起由蘇姓男子為首的偽造集團犯嫌已全部拘提到案，經檢察官訊問後向法院聲請羈押；另涉嫌使用偽券消費的62歲張姓男子被羈押、47歲張姓女子交保候傳。

警方查扣偽造集團印製的偽造百元鈔價值新台幣約35萬元。圖／警方提供
警方查扣偽造集團印製的偽造百元鈔價值新台幣約35萬元。圖／警方提供
年約69歲的蘇姓男子藉曾有偽造有價證券經驗，組織三倍券偽造集團印製偽券總價約250萬元，另還有偽造百元鈔，價值新台幣35萬元，所幸及時阻擋，沒有流入市面。圖／警方提供
年約69歲的蘇姓男子藉曾有偽造有價證券經驗，組織三倍券偽造集團印製偽券總價約250萬元，另還有偽造百元鈔，價值新台幣35萬元，所幸及時阻擋，沒有流入市面。圖／警方提供
警方查扣偽造集團印製的偽券成品價值約新台幣250萬元。圖／警方提供
警方查扣偽造集團印製的偽券成品價值約新台幣250萬元。圖／警方提供
偽造集團蘇姓主嫌曾有相關前科，相當講究所使用的印製器材。圖／警方提供
偽造集團蘇姓主嫌曾有相關前科，相當講究所使用的印製器材。圖／警方提供
年約69歲的蘇姓男子藉曾有偽造有價證券經驗，組織三倍券偽造集團印製偽券總價約250萬元，另還有偽造百元鈔，價值新台幣35萬元，所幸及時阻擋，沒有流入市面。圖／警方提供
年約69歲的蘇姓男子藉曾有偽造有價證券經驗，組織三倍券偽造集團印製偽券總價約250萬元，另還有偽造百元鈔，價值新台幣35萬元，所幸及時阻擋，沒有流入市面。圖／警方提供
狡猾的蘇姓主嫌多選在偏僻地區租賃房子，企圖印製大量偽造有價證券。圖／警方提供
狡猾的蘇姓主嫌多選在偏僻地區租賃房子，企圖印製大量偽造有價證券。圖／警方提供

【中央社雲林縣13日電】

雲林縣虎尾警分局今年7月接獲民眾報案，有人用偽造振興三倍券消費，雲林地檢署成立專案小組，查獲以蘇姓男子為首的偽造集團，檢方今天以有串供和逃亡之虞向法院聲請羈押。

雲林縣虎尾警分局今天發新聞稿指出，張姓男子（62歲）在今年7月使用偽券到彩券行購買刮刮樂，同時張姓女子（47歲）持偽券到超商消費，經店家察覺有異向警方報案。

警方研判，幕後應有特定偽造集團涉嫌偽造振興券，意圖以假亂真，為避免偽造振興三倍券流入市場擾亂政府金融秩序與振興國內經濟的善意，立即報請雲林地檢察署朱啟仁指揮偵辦。

朱啟仁以張姓男子有串證與反覆再犯之虞向法院聲請羈押獲准，張女交保請回候傳。

專案小組今天破曉出發，分別到彰化縣員林市、溪湖鎮及雲林縣虎尾鎮等住處、工廠、堆放物品處執行搜索，查扣價值近新台幣250萬元的振興三倍券、價值35萬元的偽造新臺幣百元鈔半成品及振興三倍券的版模11具等機械設備。

蘇姓男子（69歲）今晚被拘提到案，檢方以有串供和逃亡之虞向法院聲請羈押，法院正在開羈押庭。

警方表示，蘇姓男子曾有偽造百元鈔和千元鈔的經驗，多次被逮捕入獄，現又重操舊業，搭上政府發放三倍券熱潮，意圖以假亂真，狠撈一筆。

雲林地檢署強調，偽造集團意圖大量偽造振興三倍券之前，即時緝獲瓦解，偽造集團已製作完成的偽造成品，僅有極少數流入市面，尚在嘗試行使階段，即被商家發現報警。

雲林地檢署表示，經警方向經濟部等機關洽詢，目前各金融機構受理商家兌換現金，亦尚未發現有偽造振興三倍卷，請民眾及商家安心使用。

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