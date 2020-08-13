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慣竊闖大樓行竊被發現 打不過壯碩女持刀傷人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

40歲林姓男子多次潛入新北市泰山一帶民宅行竊，警方通知到案均不理會；上月30日下午3時許他又潛入一處社區大樓，跑到13樓行竊，未料29歲陳姓女屋主聞聲查看發現，兩人扭打一起，林見陳女體型壯碩打不過，跑進廚房拿刀劃傷陳女後逃逸。

警方獲報後調閱監視畫面報請檢察官指揮，本月11日循線逮捕林男，警詢後依加重竊盜移送新北地檢署，經複訊檢方聲請羈押獲准。

據悉，林有多項竊盜、性侵未遂等前科，出沒在泰山、林口一帶，是地方治安顧慮人口，常以爬窗方式潛入住宅內行竊。

今年6月23日、7月23日他分別犯下兩件住宅竊案，得手共約2萬3千元，警方調閱監視畫面並根據現場指紋鎖定後通知他到案說明，林卻避而不見。

上月30日他又潛入泰山一處社區大樓，趁人不注意搭電梯跑到頂樓後，再走樓梯往下，一間間查看是否能夠入內行竊，隨後他順利從窗戶闖入位於13樓的一間住宅內行竊，沒想到陳姓女屋主恰好在屋內，聽聞聲響走出房間查看，發現林正在翻箱倒櫃，隨即上前欲阻止。

兩人扭打成團，未料陳女體型壯碩，林眼見打不過，趁隙跑進廚房拿刀，劃傷陳女後從大樓樓梯逃走，還因倉皇一度走錯路，隨後騎乘機車逃逸。

警方獲報成立專案小組，向地檢署聲請拘票後，本月11日循線埋伏在林經過的地方，趁他不注意一擁而上將他逮捕，並在他同意下前往其住所，搜出犯案刀具、螺絲起子等；林全盤否定犯案，警方詢問後仍依加重竊盜罪嫌將他移送新北地檢署，檢方複訊後聲請羈押獲准。

警方循線逮捕林到案。記者柯毓庭／翻攝
警方循線逮捕林到案。記者柯毓庭／翻攝
監視畫面拍下林倉皇逃離現場。記者柯毓庭／翻攝
監視畫面拍下林倉皇逃離現場。記者柯毓庭／翻攝
經林同意，警方在林家中搜出犯案工具。記者柯毓庭／翻攝
經林同意，警方在林家中搜出犯案工具。記者柯毓庭／翻攝

竊盜

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