快訊

山老鼠殺熊吃下肚 黑熊媽媽：很不捨但只是冰山一角

愛妻治失眠卻詭異猝死 退休警指控名醫：草菅人命

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市退休警官葉博文妻子長年飽受失眠所苦，在朋友介紹下，求醫號稱權威的疼痛科楊姓名醫；葉妻去年底同樣照醫囑，戴面罩吸入藥物助眠時猝死。檢察官相驗，認定葉妻死因「多重藥物中毒及窒息」，葉博文痛斥，「根本草菅人命、害人不淺」，控訴楊姓醫師涉嫌違反醫師法等。

據了解，葉博文與妻子結褵將近30年，夫妻感情甚好、育有3子，其中，么子是自閉兒。為此，葉妻毅然決然在家照顧孩子，但仍不免自責、有些抑鬱，長期靠服用安眠藥才能入睡，夫妻倆想說避免睡眠干擾，也分房睡。為改善失眠問題，葉妻去年求助閨密，友人於是介紹她求診楊姓醫師。

楊姓醫師開立藥物，並給葉妻手持式面罩，叮囑她睡前將藥物滴入面罩前方小盒子，戴面罩睡覺助眠。葉妻遵照醫囑，卻不敢讓葉博文知道，「如果我知道她去用這種藥，我一定會阻止她」，葉博文難掩激動地說，自己全然不知情，直到去年12月26日上午，妻子帶著面罩用藥、一覺不醒，才驚覺「出事了」。

回憶當時情況，葉博文表示，當天大清早，么兒多次去喚妻子起床，妻子似乎都沒反應，當下他還安撫兒子，「再讓媽媽多睡一下」，直到將近中午，父子倆才真覺得怪怪的。葉博文進房間一看，發現妻子手腳冰冷僵硬，四肢末梢還呈缺氧、微微發紫，明顯已經斷氣，而妻子雙手仍緊抓面罩，「可見她連拔掉面罩的力氣都沒有，就這樣猝死了」。

葉博文這才知道妻子有向楊姓醫師求診大約2、3個月，每次療程都自費7千元起跳，錢不夠就跟兒子借。檢察官相驗報告出爐，證實葉妻死因「多重藥物中毒及窒息」，葉博文將矛頭對準楊姓醫師，懷疑他醫療設備未經衛生單位許可，也沒有明確監護指導用藥，才會造成悲劇。

葉博文忿忿不平地說，事發後多次打電話去診所，楊姓醫師都不聞不問、有恃無恐。葉博文挖出楊姓醫師黑歷史，直指楊在任高雄長庚醫院時，在院內違規操作人體試驗，離職後轉到義大醫院，之後才自己出來開診所執業；葉痛批這根本「草菅人命」。

葉博文無奈地說，與妻子結婚將近30年，「大半輩子都在一起」，從警導致夫妻倆聚少離多，原本想說退休能好好陪老伴，結果卻變這樣，「真的無法接受」。葉博文控訴楊姓醫師涉嫌違反醫師法等，待案件起訴、進入司法程序後，擬提刑事附帶民事賠償。

檢方證實，檢察官簽分「他」案偵辦，楊姓醫師列被告，將釐清診療行為、處方有無符合醫療常規，包括處方用藥、劑量、使用方法、次數頻率等，深入追究全案是否涉及刑責。

高雄市退休警官葉博文的愛妻長年飽受失眠所苦，求醫後，照醫囑用藥卻猝死。圖／葉博文提供
高雄市退休警官葉博文的愛妻長年飽受失眠所苦，求醫後，照醫囑用藥卻猝死。圖／葉博文提供
高雄市退休警官葉博文與妻子結褵將近30年，夫妻感情甚好。圖／葉博文提供
高雄市退休警官葉博文與妻子結褵將近30年，夫妻感情甚好。圖／葉博文提供

醫師 檢察官 夫妻

延伸閱讀

金山區公所小編猝死公祭家屬質疑過勞 侯友宜：從優撫卹

倒地10分鐘就GG！ 5種人最容易猝死...感冒太久沒好也要當心

給奶嘴可減少猝死 寶寶奶嘴從吃到戒完整攻略！

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

相關新聞

愛妻治失眠卻詭異猝死 退休警指控名醫：草菅人命

高雄市退休警官葉博文妻子長年飽受失眠所苦，在朋友介紹下，求醫號稱權威的疼痛科楊姓名醫；葉妻去年底同樣照醫囑，戴面罩吸入藥...

慣竊闖大樓行竊被發現 打不過壯碩女持刀傷人

40歲林姓男子多次潛入新北市泰山一帶民宅行竊，警方通知到案均不理會；上月30日下午3時許他又潛入一處社區大樓，跑到13樓...

台南議員洪玉鳳貪汙案開庭 二審法官訓斥「不要拖」

國民黨台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌，被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費，計1134萬多元，洪夫婦自...

逃死！吻胸猥褻掐死女研究生 成大清潔工判無期定讞

成功大學清潔工林榮富強拉女研究生猥褻胸部，再徒手掐死對方，一、二審均依強制猥褻殺人罪判無期徒刑，案件上訴，最高法院駁回上...

酒駕新制上路周年 內政部：酒駕違規減少12.8%

酒駕加重罰則上路滿周年，內政部警政署統計，酒駕違規已減少12.83%、酒駕肇事傷亡減少3.44%，酒測拒檢更減少44.8...

港女居家檢疫北上提審被駁 台北地院：沒有人拘束她

港籍關姓女子違反防疫規定，昨天自彰化防疫旅館北上台北地院服務中心聲請提審，台北地院開庭訊問，認為她的人身自由未受拘束，不...

丈夫離家要離婚、妻未換鎖盼他回頭 法官判決出爐

基隆市1名男子指與妻爭執越來越激烈，妻子還對他拳腳相向，7年前協議分居至今，婚姻難以挽回，迫於無奈訴請離婚。妻子辯稱丈夫...

王忠義殺母更一審判無罪 台中高分檢不服提上訴

南投縣民王忠義被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪，殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審，台...

前參謀總長羅本立遺產「給子不給女」 後代鬧進法院

前參謀總長羅本立身後遺有台北市精華地段房產，由兒子繼承、排除女兒羅曉娟，羅曉娟與她的兒子羅守志闖入屋內，被控毀損、侵入他...

市長補選前查黑槍 發現通緝犯利用工廠改造槍枝

高雄市長補選將屆，警方全力查黑槍，發現曾涉嫌改造槍械的林姓男子經常出入工廠，形跡可疑，蒐證1個月後，發覺他與工廠少東涉嫌...

開疝氣反致睪丸壞死切除影響生育 病患告醫師判無罪

台南市立安南醫院張姓醫師4年多前為劉姓男子進行疝氣手術，後因右側睪丸疼痛返院急診，轉至石姓醫師緊急手術，術中石發現右側睪...

騎樓狹窄當著她老公面前 突然移動身體襲胸判拘役

台中市徐姓男子，2月間利用騎樓空間狹窄，趁機以右手肘碰觸女子小蘋的左側胸部，經小蘋及她的丈夫指證，徐否認犯行，辯稱不小心...

熱門新聞

前參謀總長羅本立遺產「給子不給女」 後代鬧進法院

山老鼠狠砍珍貴千年樹瘤 還設陷阱槍殺台灣黑熊

私生子官司落幕！法院判他確實是楊麗花丈夫的兒子

這麼多人有300萬現金不電匯？杜紫宸：不信下級機關膽敢挑戰

北檢上周五第三地就訊林佳龍 正比對金流

國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。