愛妻治失眠卻詭異猝死 退休警指控名醫：草菅人命

高雄市退休警官葉博文妻子長年飽受失眠所苦，在朋友介紹下，求醫號稱權威的疼痛科楊姓名醫；葉妻去年底同樣照醫囑，戴面罩吸入藥物助眠時猝死。檢察官相驗，認定葉妻死因「多重藥物中毒及窒息」，葉博文痛斥，「根本草菅人命、害人不淺」，控訴楊姓醫師涉嫌違反醫師法等。

據了解，葉博文與妻子結褵將近30年，夫妻感情甚好、育有3子，其中，么子是自閉兒。為此，葉妻毅然決然在家照顧孩子，但仍不免自責、有些抑鬱，長期靠服用安眠藥才能入睡，夫妻倆想說避免睡眠干擾，也分房睡。為改善失眠問題，葉妻去年求助閨密，友人於是介紹她求診楊姓醫師。

楊姓醫師開立藥物，並給葉妻手持式面罩，叮囑她睡前將藥物滴入面罩前方小盒子，戴面罩睡覺助眠。葉妻遵照醫囑，卻不敢讓葉博文知道，「如果我知道她去用這種藥，我一定會阻止她」，葉博文難掩激動地說，自己全然不知情，直到去年12月26日上午，妻子帶著面罩用藥、一覺不醒，才驚覺「出事了」。

回憶當時情況，葉博文表示，當天大清早，么兒多次去喚妻子起床，妻子似乎都沒反應，當下他還安撫兒子，「再讓媽媽多睡一下」，直到將近中午，父子倆才真覺得怪怪的。葉博文進房間一看，發現妻子手腳冰冷僵硬，四肢末梢還呈缺氧、微微發紫，明顯已經斷氣，而妻子雙手仍緊抓面罩，「可見她連拔掉面罩的力氣都沒有，就這樣猝死了」。

葉博文這才知道妻子有向楊姓醫師求診大約2、3個月，每次療程都自費7千元起跳，錢不夠就跟兒子借。檢察官相驗報告出爐，證實葉妻死因「多重藥物中毒及窒息」，葉博文將矛頭對準楊姓醫師，懷疑他醫療設備未經衛生單位許可，也沒有明確監護指導用藥，才會造成悲劇。

葉博文忿忿不平地說，事發後多次打電話去診所，楊姓醫師都不聞不問、有恃無恐。葉博文挖出楊姓醫師黑歷史，直指楊在任高雄長庚醫院時，在院內違規操作人體試驗，離職後轉到義大醫院，之後才自己出來開診所執業；葉痛批這根本「草菅人命」。

葉博文無奈地說，與妻子結婚將近30年，「大半輩子都在一起」，從警導致夫妻倆聚少離多，原本想說退休能好好陪老伴，結果卻變這樣，「真的無法接受」。葉博文控訴楊姓醫師涉嫌違反醫師法等，待案件起訴、進入司法程序後，擬提刑事附帶民事賠償。