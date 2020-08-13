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美式連鎖餐廳創立人殺人未遂 判刑定讞求再審

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

美式連鎖餐廳Campus Cafe 創立人陳俊嘉，因投資理念和張姓股東不合，朝張潑汽油後，拿打火機作勢點火，士林地院依殺人未遂罪判他5年2月徒刑，恐嚇危安部分處6月徒刑，得易科罰金；高等法院撤銷原審部分判決，但改判後刑度相同，最高法院今年2月定讞。陳提再審，高院今開訊問庭，他堅稱無殺人犯意，「對方比我高大，只是想嚇嚇他」。

陳俊嘉的臉書曾放藝人小禎、胡瓜、Vicky合照，小禎坦言和陳是多年好友，並指陳是個性溫和的人。Vicky也說「事出必有因」，否則何必莫名其妙去做這種事？讚美陳和妻子都是非常好的人，做事業都非常盡心盡力，親力親為。

陳俊嘉（42歲）和張姓、黃姓男子合夥投資Campus Cafe，陳因經營管理、投資理念不同和張爭執，傳訊恐嚇張「我會讓你得到教訓」、「白狼你聽過吧」等語。2017年1月7日凌晨，陳見到張在臉書貼文批評自己，心生不滿，要求員工開車載他至加油站，購買汽油和煤油，再到張住處樓下，請管理員通知張下樓。

雙方一碰面，陳先丟擲一罐煤油，但未砸中張，他再朝張潑汽油。張的上衣、褲子沾滿汽油，陳拿打火機企圖點火，張舉手揮開。

警方獲報到場，陳發現黃姓股東也到場，忍不住怒氣辱罵髒話「你就不要進大陸」、「像個白癡跟智障，再笑啊。」檢方依恐嚇、殺人未遂罪嫌起訴。一、二審皆依殺人未遂罪判陳俊嘉5年2月徒刑，得易科罰金部分處刑6月，最高法院駁回陳上訴定讞，陳進花蓮監獄服刑。

陳提再審，主張自己不抽菸，打火機是臨時從倉儲車上取得，而且是壞的，如果真有殺人故意，怎會拿點不出「火苗」的打火機；況且從錄影畫面來看，他可以趁在張背對他的時候行凶、重撿打火機，但他都沒有下手。

辯護律師表示，從錄影畫面客觀來看，可佐證陳俊嘉沒有殺人的不確定故意，希望傳喚鄭姓前員工、原審未傳的女股東兩人來證明這個「新事實」。鄭姓員工2016年11月到職，2017年6月就離職，而當時陳還未遭起訴；律師表示，陳因沒想要點火，根本不在意打火機是好的還是壞的，那時根本沒想過要找鄭姓員工作證。

陳俊嘉說，自己從小在美國長大，因對方在臉書上汙辱他的家人，令他生氣，當下隨機買了汽油想嚇嚇對方，如今很想懺悔。法官則解說，確定判決本來就是以「不確定故意」而不是直接故意，就算打火機只有火花，仍有危險性。公訴檢察官則主張陳聲請再審無理由。法官諭知候核辦。

Campus Cafe 創立人陳俊嘉因經營理念不合，2017年初朝股東潑汽油，陳被依殺人未遂罪判5年2月徒刑，恐嚇危安部分處6月徒刑定讞。陳聲請再審，台灣高等法院今開庭。圖／聯合報系資料照片
Campus Cafe 創立人陳俊嘉因經營理念不合，2017年初朝股東潑汽油，陳被依殺人未遂罪判5年2月徒刑，恐嚇危安部分處6月徒刑定讞。陳聲請再審，台灣高等法院今開庭。圖／聯合報系資料照片

殺人 恐嚇 加油站

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