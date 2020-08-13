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刺探總統選情未遂 涉共諜案2國會助理羈押後交保

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達，涉嫌為中國對台情蒐人員發展組織，企圖蒐集總統健保等資料，台北地檢署13日依違反國家安全法起訴3人。在押的陳惟仁（左2）、李易諴（右2）下午移審法院。中央社
前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達，涉嫌為中國對台情蒐人員發展組織，企圖蒐集總統健保等資料，台北地檢署13日依違反國家安全法起訴3人。在押的陳惟仁（左2）、李易諴（右2）下午移審法院。中央社

前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達吸收在台政黨相關人員要求交付資料，包括想吸收民進黨總召柯建銘的隨扈取得總統選舉情資，但未遂，檢方偵查聲押陳惟仁、李易諴獲准，依違反國安法起訴3人，台北地院今天分案，諭令陳惟仁以10萬元交保，李易諴以6萬元交保。

陳惟仁在2005年至2008年擔任中南美洲聯誼會助理，2009年間擔任立委陳淑慧的助理；林雍達2005年至2008年初擔任立委陳進丁的助理，2009年3月1日起至年底擔任陳淑慧的助理，後來往返兩岸經商，李易諴曾擔任雲林縣長張麗善於第九屆立委助理。

起訴書指出，2012年間，陳男與林男於廣東珠海與中共國安部人員「黃冠龍（化名）」接觸，會談後答應在台蒐集情資。

2012至2016年間，由林協助不善操作電腦的陳將文件資料擅打後，把檔案寄送「黃冠龍」指定電郵箱，或將黃提供的資料轉交陳，協助黃在台從事發展組織、刺密蒐情，林並不定期自陳那邊領受上萬元工作費。

2014年間，陳得知李有資金需求，鑑於他的人脈及能力，以金錢利誘讓李同意於2015年3月27、28日一起赴廣州與黃會談，成功吸收李為組織成員。李於當時開始至2018年間，與陳分工協助蒐情，並不定期在陸方提供機票、住宿費之下，赴陸接受任務。

2015年間，「黃冠龍」指示陳物色、引介國民黨黨工赴陸，陳先找了陳姓國會助理，帶他去廈門與「黃冠龍」及其助理「小詹」見面，陳姓助理口頭說明黨內資訊後，雙方就沒再往來。

2016年間，陳認識國民黨國家政策研究基金會陳姓助理研究員，佯以可支付20多萬元，要求陳員於2016年9月19日至10月28日間，多次代為蒐集國政會關於國共論壇等內部非公務機密資料後，交陳惟仁轉交。不過，陳員不符合國安法要件，未簽分偵辦。

為取得警政署內部資料，陳惟仁、李易諴與時任「周刊王」李姓記者接觸，欲得到法輪功等反共團體活動情報，並引介與「黃冠龍」會面，但李姓記者不配合。

2017年6月起，「黃冠龍」指示吸收政府資管系統外包商，佈建專業技術人選，但李請相關技術背景的黃姓友人協助駭進健保資料庫，取得總統蔡英文健保就醫病歷資料，黃拒絕配合。

2018年初，陳、李針對時任立委柯建銘的隨扈、隸屬新竹市警察局彭姓員警進行吸收佈建，陳於同年5月引介李與彭結識，以作為李的下線，請彭利用進出柯的書房機會，取得民進黨內部總統選舉相關情資，彭也不配合。。

國安法 情資

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