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逃死！吻胸猥褻掐死女研究生 成大清潔工判無期定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

成功大學清潔工林榮富強拉女研究生猥褻胸部，再徒手掐死對方，一、二審均依強制猥褻殺人罪判無期徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林榮富前年打掃成功大學社科院大樓時，見女研究生獨自在研究室，認為有機可乘，藉故邀約女方到個別諮商室，強壓跨坐在女方身上掀衣摸胸，他見女研究生大聲呼救，擔心他人前來查看，先拿抹布塞入女方口中，再用手掐住脖子長達10、20分鐘，強行翻開女方內衣，用手摸、親吻胸部得逞，女研究生最後窒息死亡。

林榮富見女研究生毫無反應，將遺體翻身推到牆邊，再以沙發椅覆蓋後，逃離現場，直到女方研究所同學察覺有異，拿備用鑰匙四處找人，才發現女研究生遺體，報警處理。

林榮富犯後否認犯行，供稱他有向女研究生借錢數次，當天為了要還高利貸利息，才會約女方到諮詢室，但女方不願意再借他錢，最後女方不小心跌倒又賞他巴掌，他才情緒失控殺死對方，待女方死後才心生好奇掀衣吻胸。

法院根據證人證述、法醫鑑定報告等，不採信林榮富的說詞；一審判無期徒刑，案件上訴，二審認為林沒有再犯風險，仍維持判無期徒刑。

林榮富不服再提上訴，最高法院認為，二審判決已經詳述不採信林說詞、成立強制猥褻殺人罪的理由，且林上訴任意指摘原審已明白論斷的事項，不符上訴第三審的要件，因此駁回上訴，全案定讞。

林榮富。圖／聯合報系資料照片
林榮富。圖／聯合報系資料照片

猥褻 殺人 成功大學

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