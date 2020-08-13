港女居家檢疫北上提審被駁 台北地院：沒有人拘束她

港籍關姓女子違反防疫規定，昨天自彰化防疫旅館北上台北地院服務中心聲請提審，台北地院開庭訊問，認為她的人身自由未受拘束，不符合提審要件，昨晚駁回聲請，關女隨後在警察護送下，搭乘防疫計程車到指定處所繼續檢疫。

關女表示，她是居家檢疫者，是政府的人在電話中跟她說要去彰化「百香果」商旅，她於是搭計程車前往商旅；8月11日晚間，有一名彰化的員警要求她不可以出房間，她認為房間不符合防疫的規定，於是離開，關女說，當時並沒有人阻止她。

不過，法院裁定指出，提審案是關女遞狀聲請，沒有機關人員拘束她的自由，關女事實上沒有被國家機關拘束自由，無遭逮捕、拘禁的事實，因此駁回聲請；關女認之前有遭違法拘束、或以後有遭他人違法拘束人身自由之虞，則應循其他合法管道救濟。

台北地院指出，關女為執行居家檢疫者，聲請提審時，有請她全程戴口罩、在大廳通風處等候，也請處理提審案同仁全程戴口罩，同步聯繫台北市衛生局、彰化防疫旅館，由彰化衛生局囑託台北市衛生局處理。

法院新聞稿說，台北市衛生局於12日晚間9時到場協助關女辦理後續防疫手續，10時關女在警察護送下，搭乘防疫計程車到指定防疫處所繼續檢疫。