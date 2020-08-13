丈夫離家要離婚、妻未換鎖盼他回頭 法官判決出爐

基隆市1名男子指妻子對他拳腳相向，7年前協議分居至今，訴請離婚。妻子說丈夫有外遇記錄，3年前擅自離家，但她和子女仍盼他回家。基隆地院審結，認為兩人婚姻縱有破綻也應歸責丈夫，判決不准離婚。示意圖／ingimage

基隆市1名男子指與妻爭執越來越激烈，妻子還對他拳腳相向，7年前協議分居至今，婚姻難以挽回，迫於無奈訴請離婚。妻子辯稱丈夫有外遇記錄但原諒他，3年前丈夫擅自離家，但住家門鎖一直沒換，她和子女仍盼他回家。基隆地院審結，認為兩人婚姻縱有破綻也應歸責丈夫，判決不准離婚。

丈夫提告指出，與妻子1987年結婚，育有2名子女，2011年6月間離婚，同年8月又登記結婚，婚姻生活各司其職，他大部分所得支應開銷，對家庭十分盡力。妻子2008年起個性驟變，毫無理由突然懷疑他有外遇。

丈夫說，他盡力解釋，但妻子不願聽從，隨即不願與他同房。縱使他百般付出，希望改善婚姻，妻子皆不領情，兩人才離婚。過2個月後又結婚，但關係沒改善。2013年時家庭氣氛變得詭譎，夫妻爭執越來越激烈，他理性溝通，但妻子卻突然會對他拳腳相向，無法溝通，2013年協議分居後未有聯繫，婚姻難以挽回，迫於無奈請求判准離婚。

妻子答辯，讀國三時認識丈夫，高中畢業正式交往，結婚隔年搬進新家，共同創業。1993年經濟改善，她在外任職，並操持家務，協助管理公司財務。1998年發現丈夫電話費異常，丈夫後來承認有外遇，對象也是已婚， 她念及子女還小未離婚。

妻子說，丈夫2006年間常到大陸出差，與酒店小姐往來。他強調無外遇，並拿出通聯記錄自清，發現丈夫仍與先前外遇對象有聯繫。2007年5月丈夫載女兒上學途中發生車禍，返家後向她懺悔，承諾不再與外遇對象曖昧及聯繫。多年後在丈夫電腦資料夾看到類似訃文檔案，才知外遇對象因病過世。她要求刪除檔案，丈夫拒絕並發怒，堅持留念。

妻子說，丈夫2017年間突然提出離婚，並開始早出晚歸，同年8月12日擅自離家，拒絕告知住處，丈夫稱兩人2013年協議分居與事實不符。婚姻持續33年間，丈夫雖有外遇，但她仍對家庭盡心盡力。丈夫離家，她和子女未換鎖盼他返家，婚姻縱有破綻，也要歸責丈夫，聲明駁回告訴。

兩人子女證稱，父母同住時並無分房，沒看過兩人分房睡，也沒有看過父親睡沙發。兒子還說每天上班時會傳LINE問候父親，女兒也說，有嘗試聯絡父親，但他還是沒有回家。