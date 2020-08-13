王忠義殺母更一審判無罪 台中高分檢不服提上訴

南投縣民王忠義被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪，殺母部分王忠義被判無期徒刑，二審判無罪，經檢方上訴，最高法院發回更審，台中高分院更一審6月18日審結，合議庭認極可能是單純意外落水溺斃，也無死者明顯被壓制入水的證據，判決王忠義無罪。台中高分檢不服，提起上訴。

南投地檢署查出，王忠義、陳麗雅夫婦因不堪長期照顧生病的父親，2014年5月底，將父親載至南投縣仁愛鄉北港溪上游，持鐵器敲打父親頭部致死。又因無業積欠卡債，為母親投保50萬元後，同年10月間，假借帶母親到國姓鄉種瓜溪抓蝦遊玩，將母親推落溪中溺斃。

一審認為王忠義為圖保險金，以手肘、手臂頂撞王蔡秀猜之背、腰部四、五下，使母親跌落溪中再下水以手按壓其頭部入水，又以雙肘抵住母親左右肩膀往下頂壓至王蔡秀猜溺斃，將王忠義判處無期徒刑。至於王忠義殺父部分，去年經最高法院馭回，王被控殺父無罪確定。

王忠義被控殺害母親王蔡秀猜部分，一審被判無期徒刑，二審改判無罪，檢察官不服提起上訴後，再經最高法院就此部分撤銷發回更審，台中高分院更一審的審理範圍僅限於王忠義殺害母親部分。

更一審查出，王忠義、陳麗雅夫婦在案發前，仍有零星工作收入，累計有63萬餘元，兩人所積欠銀行卡債，雖有45萬餘元未繳，均屬發生在2007年以前債務，已成為銀行呆帳，無法對被告二人執行到任何財產。因此認為檢察官起訴二人為詐領保險金而殺害自己母親，動機牽強。

王母遺體經法醫相驗、解剖未發現有人為加工溺斃所常出現抵抗傷或明顯人為外傷。解剖所發現右上背肌肉出血、肩部肌肉出血，經法醫師潘至信審理中提出顯微鏡檢查結果，確認為橫紋肌斷裂所造成出血，出血部位相對之皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，極可能是單純意外落水溺斃。

再者，最高法院質疑王蔡秀猜頭部有無對撞傷、腦挫傷？及左右肩部出血傷是否屬鈍性傷？有無可能係因被壓制入水時掙扎而產生？。經更一審分別函詢法務部法醫研究所、台大醫學院法醫研究所，回覆如下。

死者經解剖結果，無顱骨骨折，無顱內出血，無腦挫傷（包括無對撞傷），亦未見濔漫性軸突損傷，經肉眼觀察及顯微鏡檢查均未發現有對撞傷及腦挫傷。亦即王蔡秀猜頭部傷勢，是存在於顱骨外、頭皮下之損傷，並非存在於顱骨內之腦挫傷或對撞傷。

死者有左右肩部肌肉出血及右上背肌肉出血，因體表無擦傷或挫傷，而內部有肌肉出血，其傷勢雖可屬鈍力傷，但經解剖、肉眼觀察及顯微鏡觀察，尚無死者明顯被壓制（壓砸或擠壓背部）入水的證據。更一審基於「無罪推定」原則，改判王忠義無罪。

台中高分檢檢察官不服，提起上訴，上訴理由如下：

現場不可能會溺死，死者有148公分高，死者落水地點，在緊臨攔砂壩的下方，水深只到被告的胸部，約130-140公分，水流非常平緩，人可以站立，且攔砂壩底下有台階，人站立可以扶在台階上，如果未能站起，順水流被往下漂，也只有短短幾公尺，就到了砂石區，都不可能被溺死。 被告自己主動向押解的法警說要承認犯罪，檢察官因而指揮警察提訊被告，被告因此自白推他母親下水，再跳下去壓她的頭，在被告自白之前，警還一而再的曉諭被告「這個不要亂講，有就有，沒有就沒有」，後來被告自己自白了，警還向被告說「這個都還沒有簽名都還可以改」「你講有就有，你講沒有就沒有，我們照你講的」。被告的自白，明顯是出自他自己的自由意思。 被告推他母親下水的地方，在有水流越過，地面潮溼，寬只約30分的攔砂壩上，應是最好推人下水之處。被告讓他中度智障的母親，到這種險地尿尿，目的就是要推她落水，否則為人之子，絕不可能這麼做。 被告壓死者的頭到水裡面，須從後枕部施力，而死者前額有垂直撞到的撕裂傷，傷口內有細砂子，後枕部頭皮下出血，這兩處的傷，跟被告自白的情形，剛好吻合。 依台大醫院、法醫研究所及法醫師的鑑定報告，死者沒有「對撞傷」及「水平皮膚的擦傷」，所以死者身上的傷，並不是在落水跌倒的時侯，身體在移動的時侯撞到的，應是在落水以後，才再撞到的。 依照常理，死者落水後，只會極力想要站起，讓頭部高出水面，不會再垂直往下去撞自己的頭，縱使，再垂直往下去撞到自己的頭，也不會同時又出現後枕部頭皮下出血的傷，除非有人為外力，而現場只有被告與死者兩人，人為外力，當然就是被告。 在報案的第一時間，檢、警以意外落水來調查本案的時侯，被告就自承說，他下水的時侯，他母親還在掙扎，撥掉他的眼鏡，他等她掙扎平復後，才把她拉上岸。 現場是被告可以平穩站立的地方，他母親如果還在掙扎，那表示他母親還活著，被告一定可以輕易地把她救起，何須等她掙扎平復後，才把她拉上岸，其實就是等她溺死後，才把她拉上岸。 被告把他母親拉上岸後，又把她丟棄在河床上，讓他母親躺在冰冷的水中浸水，泡到雙手變白，出現洗衣婦手的現象。如果不是要置她於死，那有這麼違反倫常的事。 事前投保，不合規定，還多次用很長的時間，打電話到保險公司客訴抗議，甚至還問到「帶母親去玩出了事情…請問那個水災淹死算不算意外」，這當然是預先有目的的投保。最後保額雖只有50萬元(已是可投保的最高額)，被告也未必有急迫的經濟壓力，但仍不失為一種誘惑。