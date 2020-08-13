前參謀總長羅本立遺產「給子不給女」 後代鬧進法院
前參謀總長羅本立身後遺有台北市精華地段房產，由兒子繼承、排除女兒羅曉娟，羅曉娟與她的兒子羅守志闖入屋內，被控毀損、侵入他人建築物罪。法院開庭，母子認罪，台北地院審理，判羅曉娟拘役25日，判羅守志拘役20日，可易科罰金，都緩刑2年。可上訴。
陸軍一級上將退役的羅本立，1996年台海危機時任參謀總長，坐鎮指揮有功，獲前總統李登輝頒發青天白日勳章，2018年12月15日辭世於台北榮總，享年92歲。羅本立2013年7月7日立有自書遺囑，表示要將台北市大安區房屋給兒子羅法正、羅法平繼承，但排除羅曉娟。
檢方指控，羅本立過世3個月後，羅曉娟、羅守志於2019年3月與羅法正、羅法平商談羅本立遺產繼承事宜，閱覽得知羅本立的遺囑內容，2人都知道雖然羅法正、羅法平未居住於屋內，房屋仍屬他人所有，卻未徵得同意即侵入。
檢方說，2019年3月12日，羅曉娟先將戶籍遷入房屋所在地址內，3月22日，再通知不知情的鎖匠前往更換新鎖，與羅守志侵入屋內居住；羅法平、羅法正請律師通知羅曉娟、羅守志離去，母子都置之不理，羅法正於是向檢警提告。
判決指出，羅曉娟、羅守志母子坦承犯行，雖未能獲得羅法正的諒解，但已有悔意，審酌2人無前科，分別為無業、從事廣告業，素行、品行不差，而本案為繼承人間關於遺產所衍生的糾紛，2人被宣告之刑，暫不執行為適當，宣告緩刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言