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前參謀總長羅本立遺產「給子不給女」 後代鬧進法院

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

前參謀總長羅本立身後遺有台北市精華地段房產，由兒子繼承、排除女兒羅曉娟，羅曉娟與她的兒子羅守志闖入屋內，被控毀損、侵入他人建築物罪。法院開庭，母子認罪，台北地院審理，判羅曉娟拘役25日，判羅守志拘役20日，可易科罰金，都緩刑2年。可上訴。

陸軍一級上將退役的羅本立，1996年台海危機時任參謀總長，坐鎮指揮有功，獲前總統李登輝頒發青天白日勳章，2018年12月15日辭世於台北榮總，享年92歲。羅本立2013年7月7日立有自書遺囑，表示要將台北市大安區房屋給兒子羅法正、羅法平繼承，但排除羅曉娟。

檢方指控，羅本立過世3個月後，羅曉娟、羅守志於2019年3月與羅法正、羅法平商談羅本立遺產繼承事宜，閱覽得知羅本立的遺囑內容，2人都知道雖然羅法正、羅法平未居住於屋內，房屋仍屬他人所有，卻未徵得同意即侵入。

檢方說，2019年3月12日，羅曉娟先將戶籍遷入房屋所在地址內，3月22日，再通知不知情的鎖匠前往更換新鎖，與羅守志侵入屋內居住；羅法平、羅法正請律師通知羅曉娟、羅守志離去，母子都置之不理，羅法正於是向檢警提告。

判決指出，羅曉娟、羅守志母子坦承犯行，雖未能獲得羅法正的諒解，但已有悔意，審酌2人無前科，分別為無業、從事廣告業，素行、品行不差，而本案為繼承人間關於遺產所衍生的糾紛，2人被宣告之刑，暫不執行為適當，宣告緩刑。

前參謀總長羅本立上將（前）。圖／報系資料照片
前參謀總長羅本立上將（前）。圖／報系資料照片

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