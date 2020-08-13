開疝氣反致睪丸壞死切除影響生育 病患告醫師判無罪

台南市立安南醫院張姓醫師4年多前為劉姓男子進行疝氣手術，後因右側睪丸疼痛返院急診，轉至石姓醫師緊急手術，術中石發現右側睪丸缺血，向張諮詢認與原手術可能性不高，拒絕打開疝氣手術傷口處理，最後僅做睪丸固定術，事後右側睪丸壞死而遭切除，影響生殖機能，劉憤而提告，台南地院認張醫師所做醫療判斷，並無明顯逾越合理臨床專業裁量，判張無罪，可上訴。

安南醫院強調，尊重司法判決。張醫師否認有業務過失致重傷害，認為自己的醫療處置沒有問題。

張醫師主張，經由石醫師告知病人是他的疝氣修補手術病人，請他去會診，石醫師向他表示病人的睪丸已經缺血壞死，建議切除。他表示，石醫師詢問他是否與疝氣修補手術有關，是否要打開手術傷口做進一步救治的動作，但石醫師之前就已經表示睪丸壞死建議切除了，所以他反對石醫師打開傷口的提議，石醫師後來也接受他的意見認為不需打開傷口。

辯護人指出，因當時超音波檢測結果睪丸已無血流，標本肉眼觀察已壞死，張醫師判斷救治的可能性不高，打開原手術傷口不僅無助於治療，反將增加感染風險。辯護人表示，張醫師綜合考量現場狀況與相關風險後判斷無打開原手術傷口的必要，是其專業裁量，且已盡醫療上必要的注意義務，所做的決定是合理的臨床專業裁量。

衛生福利部醫審會鑑定意見指出，依文獻報告，睪丸缺血12小時打開原手術部位，有百分之五十救治機率，缺血24小時始打開，尚有百分之十救治機率，如不打開救治，則完全無救治機會。打開手術部位，再作觀察是否血管按摩、溫熱等，如果睪丸顏色回復原樣，則有可能保留睪丸，然不打開就一定會壞死。

台南地院認為，醫審會未針對本件具體個案情況，諸如距離原疝氣手術時間、有無其他醫學上風險，及實施該醫療行為是否對於該疾病具有顯著性的效果為實質審認，醫師所採取或不予採取的醫療處置行為是否確有明顯違失。