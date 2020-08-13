騎樓狹窄當著她老公面前 突然移動身體襲胸判拘役

台中市徐姓男子，2月間利用騎樓空間狹窄，趁機以右手肘碰觸女子小蘋的左側胸部，經小蘋及她的丈夫指證，徐否認犯行，辯稱不小心碰到，法官以案發前，在相同地點，徐也有突然移動到小蘋前方的動作，足證他是事後狡辯，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役20日，得易科罰金。

檢察官查出，徐男（51歲）於2月24日上午，在台中市社區騎樓內，見女子小蘋（化名）在騎樓朝自己走來、而騎樓因停放汽機車空間狹窄，他忽然移動身體到她前方而阻擋其去路，並趁小蘋繞過他、不及注意之際，以右手肘碰觸她的左側胸部，而對小蘋性騷擾得逞。

經被害人提告，徐男於警詢及檢察官偵查中，固不否認以右手肘碰觸小蘋的左側胸部，但否認性騷擾犯行，辯稱「我是不小心碰到的」。

檢察官以證人小蘋及她的丈夫指證，並勘驗光碟查出徐男是待小蘋經過時，刻意突然移動到她前方，始為性騷擾犯行；且於案發前的2月6日，在相同地點，徐男也有趁小蘋經過時突然移動到她前方動作（該次性騷擾未遂，另為不起訴處分），足認他辯稱不小心碰到她胸部，顯係事後卸責之詞，不足採信。