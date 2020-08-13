林克穎撞死送報生落跑 保險公司代求償160萬恐難拿到錢

英國男子林克穎酒駕撞死黃姓送報生後潛逃蘇格蘭，而蘇格蘭高等法院判不引渡他來台受審，林克穎回台服刑確定無望；案發後，旺旺友聯產物保險公司賠償黃父、黃母160萬餘元，再向林克穎代位求償全額，台北地方法院全額判准，可上訴；但林克穎已潛逃出境，名下又無財產，實際上恐難拿到賠償。

林克穎2010年撞死黃姓送報生，被判刑4年定讞前，以假護照逃回蘇格蘭。台灣與英國於2013年10月16日簽署引渡備忘錄提出引渡請求，林克穎隨即在英國被捕並遭關押在蘇格蘭監所。

蘇格蘭地方法院2014年6月11日判林克穎必須被引渡回台服刑，但林克穎上訴，蘇格蘭高等法院2016年9月23日以台灣監獄條件不符歐洲人權公約要求，駁回台灣引渡請求。

蘇格蘭檢方代表台灣上訴，英國最高法院於2017年6月28日將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理。但去年六月六日，蘇格蘭高等法院以林克穎上訴有理，再度判不必引渡回台。

承保強制汽車責任險的旺旺友聯產險公司，10年前依法賠付黃父、黃母掛號費、診療費和死亡給付金共160萬2320元；旺旺友聯事後提民事訴訟代位向林克穎求償全額，而林克穎潛逃出境，未提出書狀或陳述。

台北地院認為，林克穎刑事判決確定，又有醫療費用收據、強制險給付明細等證據，認定旺旺友聯求償有理由，全額判准。但林克穎名下無財產，即使勝訴恐難拿得到錢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康