快訊

釣魚台111天的中國艦隊：日本如何面對「尖閣問題」？

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

林克穎撞死送報生落跑 保險公司代求償160萬恐難拿到錢

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

英國男子林克穎酒駕撞死黃姓送報生後潛逃蘇格蘭，而蘇格蘭高等法院判不引渡他來台受審，林克穎回台服刑確定無望；案發後，旺旺友聯產物保險公司賠償黃父、黃母160萬餘元，再向林克穎代位求償全額，台北地方法院全額判准，可上訴；但林克穎已潛逃出境，名下又無財產，實際上恐難拿到賠償。

林克穎2010年撞死黃姓送報生，被判刑4年定讞前，以假護照逃回蘇格蘭。台灣與英國於2013年10月16日簽署引渡備忘錄提出引渡請求，林克穎隨即在英國被捕並遭關押在蘇格蘭監所。

蘇格蘭地方法院2014年6月11日判林克穎必須被引渡回台服刑，但林克穎上訴，蘇格蘭高等法院2016年9月23日以台灣監獄條件不符歐洲人權公約要求，駁回台灣引渡請求。

蘇格蘭檢方代表台灣上訴，英國最高法院於2017年6月28日將全案發回蘇格蘭高等法院重新審理。但去年六月六日，蘇格蘭高等法院以林克穎上訴有理，再度判不必引渡回台。

承保強制汽車責任險的旺旺友聯產險公司，10年前依法賠付黃父、黃母掛號費、診療費和死亡給付金共160萬2320元；旺旺友聯事後提民事訴訟代位向林克穎求償全額，而林克穎潛逃出境，未提出書狀或陳述。

台北地院認為，林克穎刑事判決確定，又有醫療費用收據、強制險給付明細等證據，認定旺旺友聯求償有理由，全額判准。但林克穎名下無財產，即使勝訴恐難拿得到錢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林克穎。圖／聯合報系資料照片
林克穎。圖／聯合報系資料照片

蘇格蘭 引渡 英國 酒駕

延伸閱讀

Whisky 跟 Whiskey　哪裡不一樣？

英國不滿非法移民暴增 赴法協調加強邊界管制

蘇格蘭列車東岸嚴重出軌 3死6傷

蘇格蘭列車嚴重出軌 傳1死多人受重傷

相關新聞

私生子官司落幕！法院判他確實是楊麗花丈夫的兒子

男子徐國璋對外聲稱是歌仔戲國寶楊麗花已故丈夫洪文棟的親生兒子，但洪不承認，徐提確認親子關係存在訴訟，洪文棟雖拒絕驗DNA...

趙建銘台開案拖15年 趙玉柱突聲調證據遭批拖延訴訟

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，台灣高等法院更四審指趙「以權謀錢」危害股票交易秩序...

女大學生提供帳戶給詐團 辯有領獎學金怎會出賣帳戶？

田姓女大學生兩年前以LINE與自稱「陳曉玲」女子聯絡，獲悉提供帳戶每月可獲取3萬的訊息，即提供帳戶給對方，供詐團向蔡女等...

林克穎撞死送報生落跑 保險公司代求償160萬恐難拿到錢

英國男子林克穎酒駕撞死黃姓送報生後潛逃蘇格蘭，而蘇格蘭高等法院判不引渡他來台受審，林克穎回台服刑確定無望；案發後，旺旺友...

拒絕動保檢查員稽查有無販售貓咪 民雄婦人遭開罰3萬

嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報，民雄鄉陳姓婦人在網路寵物交易平台疑似有無照販售貓隻行為，家畜所動物保護檢查員日前前往訪查，...

軍人在電扶梯偷拍裙底風光 判拘役40天沒收iPhone7手機

一名25歲林姓男子，今年2月還在軍中服役期間，休假前往花蓮新天堂樂園逛街時，尾隨穿裙子的張姓女子上手扶梯，拿出手機偷拍裙...

一對夫婦網路疑無照販售貓咪 拒動保稽查遭罰8萬3千元

嘉義縣家畜疾病防治所接獲通報，民雄鄉陳姓婦人在網路寵物交易平台，疑似無照販售貓隻行為，家畜所動物保護檢查員訪查，陳姓婦人...

台中鉛中毒案受害者多達21人！ 市府協助團體訴訟

台中市前議長張宏年、其子市議員張彥彤等一家四口吃了盛唐中醫診所院長呂世明開的中藥後鉛中毒案，衛生局查出，目前盛唐中醫診所...

中壢毒品查緝組成立首破案 阻大麻工廠毒品外流

桃園市中壢分局8月6日成立毒品查緝中心「中壢查緝組」，昨天與刑事局二大隊共同合作破獲大麻製造工廠，查獲一名高姓犯嫌，並查...

狗吠不斷「凍未條」 16名鄰居連署報案飼主挨罰2000元

台南市李姓女子在南區住家內飼養犬隻，但因犬隻不定時吠叫聲，妨害公眾安寧，連棟透天厝鄰居多次向她反映無效，直呼「凍未條」，...

戒癮社團成吸毒溫床 2男「毒嗨」遭逮背後毒圈曝光

台北市警方日前獲報，指萬華區一間旅社內有房客吵鬧滋事，警方到場後發現房內兩名男子情緒激動，現場還有毒品安非他命，遂將2人...

公共危險案判決公訴不受理 苗法院院長猛打臉檢方

苗栗地方法院院長胡文傑審理一件公共危險案，認定檢方緩起訴處分命令通知書並未合法送達，緩起訴期滿未經撤銷，違背刑事訴訟法規...

熱門新聞

才透露中15.6億威力彩得主訊息 前議員傳車禍送醫

北檢上周五第三地就訊林佳龍 正比對金流

離譜國中合作社 員工起色心竟騙女學生進櫃台掀衣

徐永明300萬風波越演越烈 林佳龍喊告

前彰化市長涉桃色風暴 檢方證實以妨害性自主案偵辦中

國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。