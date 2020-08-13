軍人在電扶梯偷拍裙底風光 判拘役40天沒收iPhone7手機

一名25歲林姓男子，今年2月還在軍中服役期間，休假前往花蓮新天堂樂園逛街時，尾隨穿裙子的張姓女子上手扶梯，拿出手機偷拍裙底風光，同害女子發現當場逮個正著。花蓮地院依妨害秘密罪判處拘役4個月，得易科罰金4萬元，犯案用的iPhone7手機也被沒收；林男已在5月退伍。

林姓男子今年2月10日下午1時53分，在吉安鄉台開新天堂樂園，見前方張姓妙齡女子穿裙子，起了色心，尾隨女子搭電扶梯，趁女子從一樓上二樓時，從下而上拍攝。因他靠得很近，行跡鬼祟，受害女子發現有異，大聲斥喝並通知保全人員，蕭姓保全協助攔下林男，檢查發現他的手機中有張女大腿內側、內褲等私密影像，即報警處理。