軍人在電扶梯偷拍裙底風光 判拘役40天沒收iPhone7手機
一名25歲林姓男子，今年2月還在軍中服役期間，休假前往花蓮新天堂樂園逛街時，尾隨穿裙子的張姓女子上手扶梯，拿出手機偷拍裙底風光，同害女子發現當場逮個正著。花蓮地院依妨害秘密罪判處拘役4個月，得易科罰金4萬元，犯案用的iPhone7手機也被沒收；林男已在5月退伍。
林姓男子今年2月10日下午1時53分，在吉安鄉台開新天堂樂園，見前方張姓妙齡女子穿裙子，起了色心，尾隨女子搭電扶梯，趁女子從一樓上二樓時，從下而上拍攝。因他靠得很近，行跡鬼祟，受害女子發現有異，大聲斥喝並通知保全人員，蕭姓保全協助攔下林男，檢查發現他的手機中有張女大腿內側、內褲等私密影像，即報警處理。
檢警偵查時，林男坦承因為一時好奇才犯案。花蓮地方法院簡易庭法官認為，林男在案發後未逃離現場，交出手機也配合調查，加上沒有前案紀錄，也表達願意與張女和解，判處拘役40天，可易科罰金4萬元，全案仍可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言