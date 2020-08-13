趙建銘台開案拖15年 趙玉柱突聲調證據遭批拖延訴訟

前總統陳水扁女婿趙建銘15年前兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，台灣高等法院更四審指趙「以權謀錢」危害股票交易秩序，因速審法輕判3年刑；檢方上訴，最高法院撤銷、發回。高院更五審定20日審結，今除傳喚券商公會前理事長簡鴻文作證，趙玉柱律師突聲請函調台開列全額交割起訖期間的交易情況，檢察官質疑「拖延訴訟」。

有「證券界王金平」稱號的簡鴻文（68歲），1989年投入股市工作，同一時間也結識趙玉柱（74歲），他後來擔任中華民國證券商業同業公會理事長。更五審上回開庭時，趙玉柱聲請傳曾接受調查局詢問的簡鴻文作證，但檢察官當庭反對，認為本案相關事實明確，且從調查局筆錄就可知簡與待證事實沒有關係，更質疑如簡的身分至為重要，怎會過了15年才聲請傳喚？但合議庭仍同意傳喚。

今天開庭時，檢察官先要求訊問簡鴻文時，應將趙玉柱隔離，以免簡「無法自由陳述」，不過審判長駁回。簡表示，和趙玉柱長期是朋友，平時聊天也會聊到股市，2005年間因台開案鬧得很大，媒體大幅報導，他印象很深。趙玉柱的律師詰問「有建議趙玉柱買台開股票嗎？」，簡說當時只請趙玉柱「看財務報表才是真的」，之後沒再討論台開股票。

公訴檢察官詢問，買賣全額交割股有沒有疑義？簡鴻文表示「很多投資人買賣，不足為奇」。

趙玉柱說，當時有詢問簡證券之事，但不是只請教他一人，因為大家都說全額交割股要慎重，他考量成本低，但獲利可能很高，加上官股比例高，覺得可以考慮。

趙的律師這時突然向合議庭聲請函調2005年1月至8月間，台開列全額交割股起訖期間、期間的交易狀況、交割方式為何？並表示雖然知道合議庭開始要提示證據，但他「半夜突然想到這個問題」，還來不及呈報；律師還說「合議庭如果玩股票會知道」台開當年5月還是上揚，投資人會想進場交易，因此想請函詢價量變化。

公訴檢察官批評本案已經15年了，調查已詳盡，歷審也認定了，被告律師卻在要辯論時才聲請，分明是要拖延訴訟。律師則說自己是「第一次加入」趙玉柱的訴訟案，自己重新審閱才想了解這些問題。合議庭表示將再斟酌。

最高法院去年6月以四大理由發回更審，其中一個理由是「原判決以『分割適用法』以重大消息公開後10個營業日收盤成交價，來計算犯罪所得...依照修正後證券交易法，應該以重大消息公開18小時後最近的交易日每股成交均價額，來計算犯罪所得。」

更五審去年10月30日開庭時，蘇德建（78歲）表示趙玉柱、游世一（57歲）、蔡清文都是為了自己的利益而個別投資，自負盈虧，無意思聯絡，不正利得也沒朋分。游世一澄清買台開股票的目的是當董事長，用專業參與台開的經營價值，不是要短線進出，況且在三井宴上只問一句「台開會不會倒？」，想要永續經營。游還說，蔡清文不但拿了他300萬，買了股票還3天就賣，直到台開案遭偵查，他才知道蔡賣股。

趙建銘（48歲）說，台開的股票不是他決定要買的，他只知道彰銀要賣台開的股票，張數、三井宴都是蔡清文所安排，單純只想「吃好料」，父親也不知道他參加三井宴。