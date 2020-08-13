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台中鉛中毒案受害者多達21人！ 市府協助團體訴訟

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市前議長張宏年、其子市議員張彥彤等一家四口吃了盛唐中醫診所院長呂世明開的中藥後鉛中毒案，衛生局查出，目前盛唐中醫診所、九福中醫診所涉入，鉛中毒受害者至少有21人，市府法制局將協助受害民眾向提供藥材的欣隆藥業、實際給藥的盛唐、九褔等中醫診所提起團體訴訟，進行後續求償，維護權益。

台中市衛生局說，盛唐及九褔中醫診所中藥查出重金屬超標事件，截至8月12日，前往醫院檢查人數共計195人，血中鉛含量超標人數計21人，另新增主動稽查抽驗3件及受理8位民眾中藥檢體10件，累計共280件，中藥檢驗結果有6件超標，包含中藥粉包3件，以及珍珠五寶散2件、天王補心丹1件。

台中市衛生局統計，截至8月11日，前往醫院接受檢查人數共計173人，血中鉛含量超標人計16人；中藥檢體共267件 (包含主動稽查抽驗161件及64位民眾送驗106件)。

張彥彤7月底在臉書爆一家4口吃了盛唐中醫診所院長呂世明開的中藥後鉛中毒，國民黨前市黨部主委陳明振爆其妻是盛唐中醫患者也鉛中毒，台中市衛生局調查後將全案依醫療法、藥事法函送檢調偵辦，後又查出台中另一家九褔中醫診所也涉嫌在中藥「五寶粉」摻禁藥硃砂，導致彰化白姓一家4人鉛中毒。

衛生局呼籲，市民對於來路不明、無藥物許可證非合格的中藥，如有服用案內診所開立的五寶散、珍珠五寶散或天王補心丹，應停止服用。鉛中毒醫療所衍生的單據務必保留，市府法制局提供法律諮詢協助，包括這二家中醫診所病患血鉛含量超標，或藥包檢出含鉛禁藥的受害者達20人，協助團體訴訟、協助受害者求償等。

台中市衛生局查出，九福中醫診所珍珠五寶粉、天王補心丹檢出重金屬不合格，兩者都是內服藥，不應含有禁用成分(硃砂或鉛丹)。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局查出，九福中醫診所珍珠五寶粉、天王補心丹檢出重金屬不合格，兩者都是內服藥，不應含有禁用成分(硃砂或鉛丹)。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局查出，九福中醫診所珍珠五寶粉、天王補心丹檢出重金屬不合格，兩者都是內服藥，不應含有禁用成分(硃砂或鉛丹)。圖／台中市衛生局提供
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民眾拿中藥到台中市衛生局申請檢驗。圖／台中市衛生局提供
民眾拿中藥到台中市衛生局申請檢驗。圖／台中市衛生局提供

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民眾拿中藥到台中市衛生局申請檢驗。圖／台中市衛生局提供

衛生局 中醫 中藥

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