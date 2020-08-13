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國會助理共諜案 陸方指示吸收柯建銘隨扈取得大選情資

私生子官司落幕！法院判他確實是楊麗花丈夫的兒子

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導

男子徐國璋對外聲稱是歌仔戲國寶楊麗花已故丈夫洪文棟的親生兒子，但洪不承認，徐提確認親子關係存在訴訟，洪文棟雖拒絕驗DNA，一、二審均判親子關係存在，認定徐是洪的小孩；洪前年過世後，由楊麗花繼承訴訟再上訴，最高法院駁回上訴，全案確定。

洪文棟除是楊麗花丈夫外，也是新光集團核心人物之一、骨科名醫，當過立法委員；徐國璋主張，他的母親徐英妹是舞廳名花，在1956年間與洪文棟交往並生下他，但洪當時已婚，母親獨力扶養他，直到他10歲才告知父親是洪，帶他相認，每次見到洪都稱呼「爸爸」，洪從未否認。

徐稱，出生時被登記為阿姨與姨丈的孩子，直到1972年10月，身分才更正為母親徐英妹、父「不詳」；他和母親在美國生活直到18歲回台，期間洪多次匯款支付扶養費，包括2004年洪匯5萬美元供他讀大學和買車，2008年他心臟開刀，洪也匯4萬美元支應，洪有撫養他的事實。洪長期漠視兩人親子身分、認祖歸宗權利，使他遭受異樣眼光，盼確認親子關係。

一審審理期間，洪文棟不否認匯款，但他只是幫助舊友的子女，且徐應先舉證生母為徐英妹；一審認定，經親緣鑑定結果，確定徐和阿姨無血緣關係，認定徐英妹是徐的生母，且徐的前妻也作證，結婚前和徐一同去醫院找洪，徐稱洪為「爸爸」，事後洪還拿5萬元讓兩人拍婚紗照。

法院裁定雙方親子鑑定，但只有徐到場，洪明確表示不接受鑑定；但法院認為，洪有相當身分地位，若徐非親骨肉，怎會任由稱呼「爸爸」，長期無償提供金錢，還代為支付婚紗費，洪說詞與常情不符，一審判2人親子關係存在。

案件上訴，洪文棟前年11月逝世，由楊麗花繼承訴訟，高院二審仍維持認定徐是洪的兒子見解，駁回上訴；楊麗花不服再上訴，最高法院認為上訴程序不合法，駁回上訴確定，認定徐國璋為洪文棟的兒子。

男子徐國璋（左圖）提確認親子關係之訴，最高法院判勝訴確定。右圖為楊麗花、洪文棟夫婦。 圖／聯合報系資料照片
男子徐國璋（左圖）提確認親子關係之訴，最高法院判勝訴確定。右圖為楊麗花、洪文棟夫婦。 圖／聯合報系資料照片

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