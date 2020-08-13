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國會助理共諜案 北檢依違反國安法起訴3人

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導

曾經擔任國會助理的陳惟仁、李易諴及商人林雍達，被控於2014年至2018年間，帶人赴陸並交付外交部等政府單位資料。台北地檢署今依違反國安法發展組織既遂、未遂等罪起訴陳、李、林等3人，收押中的陳、李兩人下午將移審台北地院。

「李諴」李易諴曾擔任記者，接著在雲林縣長張麗善第九屆立委期間擔任其助理。張麗善當時是國民黨團副書記長，分配到經濟委員會，負責審查經濟、農業、經濟建設、公平交易、能源、科技政策等事宜。

陳惟仁在2005年至2008年擔任中南美洲聯誼會助理，2009年間擔任立委陳淑慧的助理；林雍達2005年至2008年初擔任立委陳進丁的助理，2009年3月1日起至年底擔任陳淑慧的助理，後來往返兩岸經商。

據了解，三人因職業因素與各媒體政治線記者及公部門職員熟識，並得以取得相關資料。陳男廣東珠海與中共國安部人員接觸，隨即被轉介對台情蒐單位，答應在台蒐集情資。

李、林兩人經由陳牽線，2014年至2018年間頻繁與我國負責跑立法院、外交部、陸委會等政府機關的記者聯繫，多次以敘舊、喝咖啡、請吃飯、給新聞內幕等理由邀約記者碰面。

接著開出「每月三萬元工作費」、「每年可赴大陸免費旅遊多次」等優惠條件，利誘記者定期取得採訪單位會議資料，再轉交由對岸「分析」；陳男等三人可藉此獲得高額「仲介獎金」。

據悉，陳等人初期交付資料包括部會尚未對外公告的新聞稿、新聞聯絡人名單，後期針對「法輪功」在台活動、集會遊行申請、警方檢討報告等情資，再逐筆給付獎金。

今年6月17日，檢調兵分5路搜索並約談等陳男、李男、林男等3名被告到案，深夜移送複訊。檢察官漏夜偵訊後，今清晨依違反國安法發展組織罪向台北地院聲押禁見陳、李等2人獲准。林以10萬元交保。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片

收賄 國安法 共諜

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