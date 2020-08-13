公共危險案判決公訴不受理 苗法院院長猛打臉檢方

苗栗地方法院院長胡文傑審理一件公共危險案，認定檢方緩起訴處分命令通知書並未合法送達，緩起訴期滿未經撤銷，違背刑事訴訟法規定再起訴，且誤認起訴法條有修正，胡文傑將檢察官聲請簡易決處刑，改依通常程序審理，最近判決公訴不受理。

一名越南移工A男去年5月3日晚上9點多騎電動自行車，警方在苗栗縣竹南鎮攔檢，酒測值0.86，檢察官5月8日緩起訴處分確定，緩起訴期間5月23日起至今年5月22日，3個月內A並要向公庫支付5000元，但A於去年5月23日從任職公司曠職失聯，去年10月31日出境離台，迄今未入境。

判決書指出，執行檢察官執行傳票去年6月10日、7月3日，送達至A原設居留地址的公司代為收受，當時A已不在公司，住居所不明，傳票沒有合法送達，惟苗栗地檢署不察，並未公示送達，因此執行緩起訴處分命令通知書，未曾合法送達，A無從履行。

檢察官以A屆期未履行緩起訴條件，去年9月4日撤銷緩起訴處分，屬重大違背法令，應認撤銷緩起訴處分自始無效，與緩起訴處分未經撤銷無異，檢察官再行偵查就同一案件，今年6月12日聲請簡易判決處刑，7月7日繫屬苗栗地院，違反緩起訴期滿未經撤銷 ，違背刑事訴訟法規定再行起訴。