車禍被撞成植物人求償 自身過失責任7成獲賠614萬元

印刷廠作業員黃男3年前，在中市潭子區撞到邱男，致邱男頭部受重創成植物人，被害人家屬請求損害賠償，法官認邱男所受損害金額為2048萬餘元，但邱男為肇事主因，應負7成過失責任；黃男為肇事次因，負3成過失責任，因此減為614萬餘元，而邱男家屬已領得強制險理賠金220萬元，判黃男應給付394萬餘元。可上訴。

判決書指出，黃男（50歲）於2017年5月27日上午，駕駛自小客車沿中市潭子區軍功路由潭子區往松竹路方向行駛，行經軍功路2段391之1號前，未注意車前狀況及兩車並行間距，貿然前行。

適邱男騎機車，同向行駛在右，然於行經軍功路2 段391之1號前時，因黃駕車時未注意邱的機車在其右側，亦未保持適當行車間距，而撞上邱的機車，致邱人車倒地，頭部受重創等，經送醫急救後成為植人，刑事庭法官依過失傷害致人重傷罪將黃判刑3月，

案發時56歲的邱男在某公司擔任採購課長，受有腦部永久性創傷，需長期臥床，日常生活無法自理，他的家人向法院請求損害賠償，要求黃男給付新台幣3612萬餘元。

法官審理後，認邱男所受的損害，包括醫藥費用、看護費用、未來看護費用、薪資損失、勞動能力減損費用、精神慰撫金，損害金額計為2048萬8822元。

但台中市車輛行車事故鑑定委員會，認「邱男駕駛普通重型機車，行駛在車道線上，往右又往左偏向行駛，致與左側車輛發生碰撞，為肇事主因。黃男駕駛自用小客車，疏未注意車前狀況適採安全措施，為肇事次因」。