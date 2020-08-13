夫見妻與小王赤裸同床 求償2百萬判賠60萬定讞
中部地區吳姓工廠老闆去年發現妻子小蘋與蔡姓男子投宿摩鐵，赤裸全身同眠，對蔡請求損害賠償，蔡男辯稱僅一般聊天，無赤裸全身同眠，法官經勘驗吳所提供光碟，認定蔡男所辯不足採信，台中高分院判決蔡給付吳60萬精神慰撫金。全案定讞。
吳男表示，他與小蘋（化名）原為夫妻關係，於去年10月1 日辦理離婚登記。蔡男明知小蘋當時為有配偶的人，卻仍於婚姻關係存續中的去年1月10日晚間，與小蘋一同進入摩鐵房間內赤裸全身同眠。
吳男為知名工廠董事長，具有一定的社經地位，為此名譽受損，精神痛苦，故請求蔡男賠償精神慰撫金200萬元。
蔡男則以他與小蘋是朋友關係，2人於去年1 月10日晚間在摩鐵房間內，僅是一般聊天，無赤裸全身同眠情形，更無通姦行為，情節並非重大，且吳男未經他許可進入房間進行攝影，所取得的證據無證據能力。
合議庭認蔡與小蘋在摩鐵房間內侵害吳男的配偶權，在急迫情況下選擇未經蔡同意進入房間內攝影採證，已是侵害最少的手段，雖造成蔡與小蘋活動隱私的侵害，自以吳男訴訟權保障占優勢，吳提出在摩鐵拍攝錄影光碟及擷取自該光碟之照片為證據方法，仍符合比例原則，應認有證據能力。
法官勘驗吳所提供光碟，蔡先遭拍攝他與小蘋全裸同在床上，並與吳男爭奪其衣物，又遭拍攝其未著長褲，僅著上衣在床上穿襪子，小蘋仍躺在床上，依光碟內容已堪認定蔡與小蘋顯逾男女正常交往分際，蔡男辯稱僅在房間內單純聊天，未赤身同眠，不足採信。
合議庭審酌，吳為資本額500萬元公司負責人，名下財產總額約4千多萬元，蔡則為公司負責人，名下財產總額約4百多萬元。而吳參與警友會、工商發展策進會等多種社會團體，有相關聘書為憑，足見兩造各有相當社經地位，吳並有豐沛社會人際關係，目睹配偶與蔡赤裸同床，對其精神及家庭生活損害非輕，認吳請求蔡賠償以60萬為適當。
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