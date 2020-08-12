工黨主席父子共諜案 坦承犯行一審獲緩刑

中央社 / 台南12日電

工黨主席鄭昭明被控遭中國吸收，引介當時正服役的兒子鄭智文向對方分析台灣軍情，還收受禮金及名錶，台南地院今天分別判處父子兩人10個月、1年徒刑，緩刑3年。全案可上訴。

台南地方法院今天宣判，鄭昭明意圖危害國家安全，違反國家安全法，判處有期徒刑10個月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，且在判決確定日起1年內，向公庫支付新台幣20萬元。

鄭智文意圖危害國家安全，違反國家安全法，判處有期徒刑1年，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，判決確定日起1年內，向公庫支付30萬元。

合議庭認定鄭昭明及鄭智文父子，因個人私利而協助中國大陸地區官員吸收台灣現役軍人，發展組織，嚴重影響國家安全及破壞部隊紀律，但兩人坦承一時失慮及犯行，頗具悔意，相信經此教訓後，已收警惕之效，無再犯之虞。

台南地院判決資料顯示，鄭昭明長期頻繁往返兩岸及參與交流事務活動，鄭智文是鄭昭明的次子，歷任參謀本部飛彈指揮部中校監察參謀官、聯勤司令部監察組中校參謀、聯勤中部地區油料處處長等軍中要職，民國102年7月以軍備局中校身分退伍。

鄭昭明於98年11月引介鄭智文與中國福建統戰部人員相識，對方希望鄭智文有機會再引介其他軍中現役同仁。

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