北投警分局警務員 涉A走拾得物11件遭送辦
台北市警局北投分局連續有兩名拾得物承辦人，涉侵占民眾財物，今年4月林姓偵查佐涉侵占4萬元遭依貪汙罪起訴，不料下一任承辦人王姓警務員，同樣涉侵占民眾財物，初估有11件拾得物案件，共計1萬多元金流下落不明。北投偵查隊自檢報告，全案已由市警局政風室移送偵辦。
據悉，30多歲王姓警務員就讀文化大學法律研究所，父親是醫院醫師，家庭環境優渥。王在2019年9月承接林偵查佐拾得物業務，一路接手至今年1月7日，王調往分局交通組後，下一任承辦人發現拾得物公文有異狀，向分局舉報。
北投分局自檢調查，發現王姓警務員經手的遺失物真有問題，民眾拾獲金錢，依照作業程序最後交給偵查隊拾得物承辦人，但約有10多件案子金流不知去向。事發後，王警務員稱「忘記了」，已遭調往其他分局。
案件由分局交由市警局政風室處置，政風室清查後，認定王經手的11件案件，共計1萬多元拾得物現金不見蹤跡，日前依業務侵占罪嫌移送地檢署偵辦。
北投分局近年更換至少4名拾得物承辦人，連續2人出包涉案遭法辦。北市警局長陳嘉昌得知王姓警務員風紀案，指派副局長、督察長多次至北投分局督導業務，北市警局近期也要求北投分局偵查隊加強內部管理。
2019年8月，林姓偵查佐明知張姓市民遺失新台幣5萬元，卻只發還１萬元，涉嫌拿走遺失物保管袋內4萬元現金，張、拾獲人、派出所警員至分局和林當面對質，並要求長官出面說明，林才坦承並歸還4萬元。今年4月被依貪汙治罪條例侵占非公用私有財物罪嫌起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言