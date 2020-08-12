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北投警分局警務員 涉A走拾得物11件遭送辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市警局北投分局連續有兩名拾得物承辦人，涉侵占民眾財物，今年4月林姓偵查佐涉侵占4萬元遭依貪汙罪起訴，不料下一任承辦人王姓警務員，同樣涉侵占民眾財物，初估有11件拾得物案件，共計1萬多元金流下落不明。北投偵查隊自檢報告，全案已由市警局政風室移送偵辦。

據悉，30多歲王姓警務員就讀文化大學法律研究所，父親是醫院醫師，家庭環境優渥。王在2019年9月承接林偵查佐拾得物業務，一路接手至今年1月7日，王調往分局交通組後，下一任承辦人發現拾得物公文有異狀，向分局舉報。

北投分局自檢調查，發現王姓警務員經手的遺失物真有問題，民眾拾獲金錢，依照作業程序最後交給偵查隊拾得物承辦人，但約有10多件案子金流不知去向。事發後，王警務員稱「忘記了」，已遭調往其他分局。

案件由分局交由市警局政風室處置，政風室清查後，認定王經手的11件案件，共計1萬多元拾得物現金不見蹤跡，日前依業務侵占罪嫌移送地檢署偵辦。

北投分局近年更換至少4名拾得物承辦人，連續2人出包涉案遭法辦。北市警局長陳嘉昌得知王姓警務員風紀案，指派副局長、督察長多次至北投分局督導業務，北市警局近期也要求北投分局偵查隊加強內部管理。

2019年8月，林姓偵查佐明知張姓市民遺失新台幣5萬元，卻只發還１萬元，涉嫌拿走遺失物保管袋內4萬元現金，張、拾獲人、派出所警員至分局和林當面對質，並要求長官出面說明，林才坦承並歸還4萬元。今年4月被依貪汙治罪條例侵占非公用私有財物罪嫌起訴。

北投警分局再度傳出拾得物承辦人涉侵占民眾遺失物。圖／本報資料照片
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北投 北市 貪汙

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