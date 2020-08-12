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嘉義市府吳姓專員涉貪索賄 法院裁定羈押禁見

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市府吳姓專員、溫姓雇員等人被檢舉，疑向瀝青相關廠商索賄，嘉義地檢署及廉政署官員昨天到市府及廠商辦公室23處搜索、查扣相關證物，帶回吳男及曾任職市府顧問的黃姓土木技師、廠商業者共32人訊問，訊後認為吳涉貪汙、收受賄賂犯罪嫌向法院聲請羈押，法院今晚裁定吳羈押禁見。

嘉義地院表示，吳姓被告雖否認犯行，但依現有證據，認犯罪嫌疑重大，且所犯為重罪，有逃亡的可能，再加上與證人熟識，有證人串證及掩滅證據可能，裁定羈押禁見。

檢方另對溫姓雇員5萬元交保，黃、廖等人則涉犯行賄罪嫌，黃姓土木技師50萬元交保，廖等6人分別以2至10萬元交保。

嘉義市政府表示，對於同仁廉能與廉政是最基本要求，支持檢方調查、釐清真相、毋枉毋縱，本案已進入司法程序，靜待調查結果。

廉政署日前接獲吳、溫等人涉貪情資，檢廉組成專案小組蒐證，前天持搜索票至吳男辦公室及黃姓業者等廠商住處共23處執行搜索，並傳將吳及工務處養護工程科前後任科長、承辦員、黃姓業者等人訊問。

檢方指出，吳男為公務員，溫男為約僱人員，長期負責路面整修等工程，黃、廖、李、簡、陳男及另一黃姓女子、林姓男子，為標得市府路面整修工程業者；吳、溫2人透過辦理工程機會，收受廠商交付數萬元至數十萬元不等現金、茶葉、咖啡豆禮盒等賄賂。

據了解，檢方訊問吳及相關證人後，認定吳男涉犯貪污治罪條例，對職務行為收受賄賂罪嫌，及財產來源不明罪嫌，但吳否認涉案，檢方認為吳犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押。

嘉義市府吳姓專員涉貪索賄，法院今晚裁定羈押禁見。記者卜敏正／攝影
嘉義市府吳姓專員涉貪索賄，法院今晚裁定羈押禁見。記者卜敏正／攝影

嘉義 公務員

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