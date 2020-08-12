醫檢攜手守護兒少 5月嬰服安眠藥獲救究責
法務部與長庚醫院今天舉辦「醫檢攜手，守護兒少」記者會，檢察官分享在地網絡合作成功案例，一名5個月大嬰兒昏迷獲救，醫方判斷因服用安眠藥通報，檢方介入偵辦起訴加害人。
法務部今天辦理媒體茶敘，由法務部與長庚醫院舉辦「醫檢攜手，守護兒少」記者會，說明如何推動兒少保護工作，透過醫療機構前期掌握傷勢與通報，提供檢方正確指揮辦案方向，共織兒少保護網。
法務部長蔡清祥指出，醫檢共同合作來保護兒少，長庚醫院長期對兒少議題非常重視，這次與法務部合作來舉辦全國檢察機關兒少保護研習會，分為北、中、南、東四場，讓醫師、檢察官、法醫師等專家共同討論分享經驗，其中檢察官分享在地網絡合作成功案例，希望能夠精進辦理兒少保護事務。
長庚醫療財團法人主委程文俊表示，四場兒少保護研習會，是很好的平台，最大目的就是保護台灣兒童；另外，長庚兒少保護中心製作系列影片－驗傷採證之瘀挫傷篇及骨折篇，讓很多第一線的醫護人員經由影片，可以了解如何扮演保存證據的重要角色。
長庚醫療財團法人董事長王瑞慧指出，根據衛福部數據顯示，去年國內受虐兒通報人數高達7萬多人，創下新高，為幫助受虐兒，在多名醫師推動下，林口長庚及高雄長庚醫院都有成立兒少保護中心，希望大眾對兒少保護有更深的認知。
法務部檢察司檢察官蔡沛珊表示，各地檢署婦幼專組主任檢察官就兒少事件，已與社政、警政及轄區醫療機關等成立聯繫通報平台，民國108年5月1日到109年5月10日運用檢察機關重大兒虐偵辦流程偵辦的案件共有71件。
其中，包含屏東地檢署一名5月大的嬰兒，因昏迷而送醫急救，院方救回他的小命，判斷是因服用安眠藥，且認為疑有重大兒虐情形進行通報，檢察官獲報啟動偵查，日前偵結依傷害罪嫌起訴加害人，另依兒少法請求法院應加重其刑。
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