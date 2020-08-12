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欣欣客運關車門夾傷婦人腳 二審再加賠60元

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

周姓婦人欲搭乘欣欣客運，李姓女司機未注意她右腳才踏上公車前門第一台階、左腳還露在車外就關門，周婦受傷。周婦聲稱車門夾擊她的雙肩、左腳踝，害她胸椎、腰椎、左小腿骨折，而且左膝人工關節置換，還有腰椎狹窄症候群等傷害，求償65萬5千餘元，台北地院判李女與欣欣客運賠償1萬700元。周婦上訴，高院判李女和公司還要加賠60元交通費。

李姓女司機2017年7月14日近4點開車沿新北市深坑區北深路往石碇方向行駛，在萬順寮公車站牌前暫停。周姓婦人聲稱她準備上車，但右腳才踩上台階，就遭車門夾擊，她和其他乘客呼叫，李女才再度開啟車門。周婦控李女業務過失傷害，並提刑事附帶民事賠償；刑事部分，李女遭判拘役40日定讞。

周婦表示，她因遭夾傷而支出10萬8千元看護費、14萬5719元醫療費、1萬3140元交通費，主張19萬3641元的精神慰撫金，而李女應依民法規定負賠償責任，僱用人欣欣客運要負連帶責任。

高院認為，李姓女駕駛在靠站時應注意乘客上車情形，待乘客上車站妥後才能關車門、起駛，案發時並沒有不能注意的狀況，而她卻疏未注意周婦還沒上好車就關門，害得周婦的衣尾遭被車門夾住，因車身晃動，左腳踝因碰撞車體而挫傷。

周婦主張她的第11節胸椎與第1腰椎壓迫性骨折、左小腿腓骨骨折、左膝人工關節置換、腰椎狹窄症候群，但高院勘驗監視器畫面，並依據慈濟醫院、三軍總醫院函覆，認為這些傷和「車門」無關。

監視器顯示，周婦出左腳向上踩踏第二階梯，公車車門才完整關閉，無同時夾住周婦左腳的事，不可能有左小腿腓骨骨折、第一腰椎壓迫性骨折。

周婦因這起事故而傷及左腳踝，高院認為她可以請求2017年7月14日前往三軍總醫院所支出的700元醫療費、往返交通犯60元和精神慰撫金1萬元，因一審已判李姓女司機和欣欣客運連帶給付1萬700元，她請求再賠60元交通費部分有理，但其他請求不許。

今年6月，曾參與宇宙暗物質及黑洞研究、獲重大突破登上國際期刊的台大教授闕志鴻要搭欣欣客運907路公車時，因司機沒注意後門有人上車，闕右腳遭車門夾住拖行好幾百公尺，拖行期間司機都沒發現，直到闕自己掙脫才由路人報警送醫。

欣欣客運示意圖，圖中公車與本案無關。本報資料照片
欣欣客運示意圖，圖中公車與本案無關。本報資料照片

壓迫性骨折 公車

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