男子騎車載醉女疏忽 害摔死肇逃遭判2年

男子陳春卿與楊姓女子等人喝米酒、含酒精桑葚汁後，騎車載楊女卻未注意她酒醉不穩，致楊女摔落重創頭部不治，但陳春卿竟查看後逃逸，遭依過失致死、肇逃判2年，可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，陳春卿民國108年9月22日從上午到下午先後與楊姓女子等友人一起喝米酒、含酒精成分桑葚汁及保力達飲料，雖無證據已達不能安全駕駛程度，但當天下午陳春卿仍騎機車載楊女，沿南投縣草屯鎮南坪路由西往東行駛。

判決書指出，陳春卿應注意後座楊女可能酒醉，難以自己坐穩後座，並減速至隨時可停止，以免後座乘客跌落，但陳春卿竟因疏忽導致楊女不慎摔落，造成創傷性腦損傷併硬腦膜下出血及蜘蛛網膜下出血等傷害。

陳春卿事後明知後座乘客楊女跌落機車，經查看昏迷不醒，竟基於肇事逃逸犯意，未通知或等待警察到場及協助就醫就騎車離開，直到同天傍晚，當地里長行經才發現報警送醫，楊女因顱內出血致中樞神經衰竭，於108年9月26日死亡，案經楊女丈夫訴由南投縣警察局草屯分局報告，南投地方檢察署偵查起訴。

陳春卿審理時坦承犯行，南投地院依過失致死罪判陳春卿有期徒刑1年，又犯肇事致人死亡逃逸罪，累犯處有期徒刑1年8月，合併應執行有期徒刑2年。

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