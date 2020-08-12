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工黨主席父子共諜案 認罪繳回不法所得獲緩刑

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

工黨主席鄭昭明被控遭對岸情報員吸收，引介自軍備局中校退役的兒子鄭智文及陳姓學弟到海外與對方見面，分析台灣軍情，共收受禮金61萬多元及名表，鄭家父子承認並繳回不法所得，檢方依違反國安法起訴，鄭家父子供稱因一時失慮，致罹刑典，犯後均坦承犯行，台南地院今天宣判，父子分處10月、1年徒刑，緩刑3年，並向公庫支付20萬、30萬元，可上訴。

台南地院合議庭審酌，鄭昭明知悉其子鄭智文長年受國軍培育，2人竟因個人私利，未謹守與大陸地區公務機構人員相處分際，協助大陸地區官員吸收我國現役軍人而發展組織，嚴重影響國家安全及破壞部隊紀律，所為並不可取。

合議庭認鄭家父子意圖危害國家安全，違反國家安全法第2條之1規定，分別處10月、1年徒刑，且父子因一時失慮，致罹刑典，犯後均坦承犯行，頗具悔意，分別宣告緩刑3年，以啟自新，並於判決確定後1年內，各向公庫支付20萬元、30萬元。

檢方調查，76歲鄭昭明因長期頻繁參與兩岸交流事務與活動，遭中共福建統戰部李姓情報員吸收。2009年11月間，鄭引介時任聯勤司令部中校參謀的兒子鄭智文在日本東京與李餐敘，李藉機瞭解鄭智文在軍中的業務職掌、軍中反台獨與士氣等情形及對政府看法等，李透過鄭昭明交付兒子瓷器花瓶及零用金。

隔年10月，李及相關人士在新加坡與鄭家父子會談，表達希望鄭智文引介其他軍中現役同仁出國結識，並提及將來若中共武力犯台，希望鄭智文能循「北平模式」，鄭智文應允並簽立「兩岸互信協議書」，李則交給他美金1萬元的見面禮、名表及零用錢。

不過，鄭智文2013年退伍，並無進一步行動，直至2016年12月間，李屢次催促他引介軍中現職人員，鄭智文因時任中校的陳姓學弟邀約前往馬來西亞旅遊，遂通知李在吉隆坡見面，趁機介紹李與陳姓學弟認識，李交付人民幣2萬元給鄭，作為兩人旅費補貼。

鄭智文後來又以視察共同投資公司業務之名，兩度邀約陳姓學弟赴越南旅遊，與李及其上司碰面，會談中提及「中國人不打中國人」、「軍中不該為台獨及美國勢力為虎作倀」等，希望將來共同為兩岸統一努力。檢方去年12月底依違反國家法起訴，分別求刑3年、3年8月。

工黨主席鄭昭明被控遭對岸情報員吸收，引介自軍備局中校退役的兒子鄭智文及陳姓學弟到海外與對方見面，分析台灣軍情，共收受禮金61萬多元及名表。翻攝照片
工黨主席鄭昭明被控遭對岸情報員吸收，引介自軍備局中校退役的兒子鄭智文及陳姓學弟到海外與對方見面，分析台灣軍情，共收受禮金61萬多元及名表。翻攝照片
台南地院合議庭認鄭家父子意圖危害國家安全，違反國家安全法第2條之1規定，分別處10月、1年徒刑，緩刑3年，可上訴。翻攝照片
台南地院合議庭認鄭家父子意圖危害國家安全，違反國家安全法第2條之1規定，分別處10月、1年徒刑，緩刑3年，可上訴。翻攝照片

台獨 中共 國安法

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