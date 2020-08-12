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「不知記者會寫這麼大」挪資金吹噓訂單 禾晶光電董座遭訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

禾晶光電股份有限公司董事長廖文池，涉嫌利用公司辦理增資機會，挪用新募得資金7300萬元償還個人債務，又向媒體吹噓拿到中美2地電子大廠百萬訂單，導致民眾誤信和認購股票，謊言被戳破後說「不知道記者會寫得這麼大」；被新北地檢署今天依背信、詐偽有買賣有價證券等罪將他起訴。

檢調調查，禾晶光電成立於2008年6月，資本額約1.09億元，主要生產強化玻璃，其中又以生產手機、平板、筆電等觸控面板的保護玻璃為主力，2018年5月已廢止登記。

起訴指出，廖文池負責保管公司存摺和大小印章。2012年7月，他以個人名義向其他投資公司借了7300萬元，事後為了還債，趁公司辦理增資1億元的機會，將大部分的錢轉匯至投資公司，導致公司嚴重損失。

2013年間，廖文池為了順利出售公司股票籌募資金，又向媒體的業務專員吹噓「取得中國電子大廠400萬片大訂單」、「獲得美國大廠每年100萬片訂單」和「取得美國、南美等地每月50萬片大訂單」等情，導致沈姓投資者誤信認購股票。

偵訊時廖文池否認挪用資金，辯稱公司財務有專員負責，自己是2012年底要求專員交出存摺、公司大小章等物時才發現增資股款被轉出。對於公司接獲中美2地大訂單一事，他坦承公司未接過美國、南美訂單，中國公司下單也不多，「不曉得記者會寫得這麼大」。

檢方調查，媒體的報導內容均為廖文池提供，事實上根本是不實資訊，甚至有員工因為廖要他們哄騙股東而覺得心裡「毛毛的」，最後未採信廖的說法，認定其涉犯背信和詐偽買賣有價證券等罪。

禾晶光電負責人廖文池向媒體吹噓拿到中美2地電子大廠百萬訂單，導致民眾誤信和認購股票，謊言被戳破才說「不知道記者會寫得這麼大」。示意圖／Ingimage
禾晶光電負責人廖文池向媒體吹噓拿到中美2地電子大廠百萬訂單，導致民眾誤信和認購股票，謊言被戳破才說「不知道記者會寫得這麼大」。示意圖／Ingimage

新北

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