收賄速辦引進外勞 前職訓局官員遭判4年

前勞委會職訓局梁姓科長被控貪污收賄速辦引進外勞，案件纏訟近25年，台灣高等法院更八審今天認定符合速審法，依貪污罪判梁男4年徒刑、沈姓外籍仲介1年2月，還可上訴。

高院更八審新聞資料指出，梁姓男子於民國84年5月間擔任行政院勞工委員會職業訓練局的法制科科長，並兼任職訓局的國會聯絡人；馬來西亞籍的沈姓男子，為逾期在台居留的外勞仲介業者。

新聞資料指出，84年9月間，亞瑟科技股份有限公司林口廠因擴充機器設備，經濟部工業局已核准亞瑟公司可獲得85名外勞配額，亞瑟公司委託人力管理公司代為仲介並表明急需人力。

更八審指出，人力管理公司負責人找上沈姓仲介幫忙，希望勞委會能儘速通過外勞申請入台工作，沈男當中間人，連絡上梁男後，回應人力管理公司須給賄賂，最終達成期約，每名外勞收取新台幣3000元的 「抽件費用」，總計25萬5000元。亞瑟公司申請案在同年10月6日快速獲得核准後，梁男獲得25萬5000元。

高院更八審認定，梁男以其職訓局國會聯絡人的身分，依慣例，以民意代表就申請外勞案件請託儘快處理，向職訓局承辦人員了解進度，並要求承辦人員依例趕辦，梁男有實質影響力。

更八審認為，梁男與沈男共犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，本件從一審繫屬日起，已逾8年未能判決確定，適用速審法減刑，因此判梁男4年，褫奪公權2年，犯罪所得25萬5000元追繳沒收；判沈男1年2月徒刑，褫奪公權1年，刑後驅逐出境。全案可上訴。