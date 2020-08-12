司機失聯5年領不到紓困補助告侵占 車行獲不起訴

2名林姓司機近5年未與靠行的公司聯繫，近期申請紓困補助時，得知已被交通公司領取，因而對負責人高姓女子提告侵占等，檢方偵查後，認為高女曾傳簡訊通知兩人，予以不起訴。

基隆地檢署不起訴書指出，2名林姓司機今年4月27日向基隆監理站申請紓困補助，但一直未收到核准通知，直到5月12日洽詢申請進度，兩人才得知補助款各新台幣1萬元已被交通公司請領，因而提告，認為高女涉犯偽造文書和侵占。

高女在檢方偵訊時表示，交通部為了要盡快讓司機領到錢，請公司趕快提供靠行司機名冊，2名林姓司機也在名冊之中，但5年前已離開車行失聯，卻沒有和公司解約。

高女指出，2人買車的頭期款也是向她借錢，分期款則是用公司名義向銀行借錢，2輛車現在還是登記在公司名下，2名司機因為沒有清償分期款，沒有辦法辦理註銷。

高女並向檢察官出示簡訊，證明4月29日曾傳訊息通知兩人前來領取紓困補助，其中一名告訴人也證稱有收到簡訊，此外，基隆監理站曾發函給公司，指2名林姓司機資格不符，公司最後也退還2萬元給監理站。

基隆地檢署偵查後，認定高女既已主動通知2名司機前來領取補助款，難認有變易原來持有的意思而為不法所有意思，且基隆監理站也未要求公司所屬駕駛人必須在文件上簽名，難認有偽造文書，予以高女不起訴。