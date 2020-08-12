快訊

立委涉賄案再押一人！ 陳超明助理梁文一羈押禁見

經濟部判斷大同董事會失能 准市場派11月底前開股臨會

司機失聯5年領不到紓困補助告侵占 車行獲不起訴

中央社 / 基隆12日電

2名林姓司機近5年未與靠行的公司聯繫，近期申請紓困補助時，得知已被交通公司領取，因而對負責人高姓女子提告侵占等，檢方偵查後，認為高女曾傳簡訊通知兩人，予以不起訴。

基隆地檢署不起訴書指出，2名林姓司機今年4月27日向基隆監理站申請紓困補助，但一直未收到核准通知，直到5月12日洽詢申請進度，兩人才得知補助款各新台幣1萬元已被交通公司請領，因而提告，認為高女涉犯偽造文書和侵占。

高女在檢方偵訊時表示，交通部為了要盡快讓司機領到錢，請公司趕快提供靠行司機名冊，2名林姓司機也在名冊之中，但5年前已離開車行失聯，卻沒有和公司解約。

高女指出，2人買車的頭期款也是向她借錢，分期款則是用公司名義向銀行借錢，2輛車現在還是登記在公司名下，2名司機因為沒有清償分期款，沒有辦法辦理註銷。

高女並向檢察官出示簡訊，證明4月29日曾傳訊息通知兩人前來領取紓困補助，其中一名告訴人也證稱有收到簡訊，此外，基隆監理站曾發函給公司，指2名林姓司機資格不符，公司最後也退還2萬元給監理站。

基隆地檢署偵查後，認定高女既已主動通知2名司機前來領取補助款，難認有變易原來持有的意思而為不法所有意思，且基隆監理站也未要求公司所屬駕駛人必須在文件上簽名，難認有偽造文書，予以高女不起訴。

基隆 監理站 偽造文書

延伸閱讀

基隆、台中2女身分證只差1碼 冒名買口罩案不起訴落幕

新北議員黃永昌涉詐2千萬助理費羈押禁見 地方風評是老實人

影／涉詐2千萬助理補助款 新北議員黃永昌羈押禁見

台科大電資學院院長以假發票詐領6萬元補助款 獲緩起訴

相關新聞

兩補習班到校招生大亂鬥 卡位發傳單衝突3人傷

台北市兩家補習班的職員及工讀生，昨天下午3點多至南港高工前招生，雙方6人起衝突，互相嗆聲、拉扯推擠，大亂鬥引來不少學生圍...

女大學生提供帳戶給詐團 辯有領獎學金怎會出賣帳戶？

田姓女大學生兩年前以LINE與自稱「陳曉玲」女子聯絡，獲悉提供帳戶每月可獲取3萬的訊息，即提供帳戶給對方，供詐團向蔡女等...

隆乳的矽膠恐有致癌風險 女子向廠商求償78萬敗訴

一名女子4年前接受隆乳手術，在胸部植入「愛力根娜綺麗矽膠乳房植入物」，她去年得知美國FDA要求廠商回收矽膠植入物，認為體...

收容人4未成年女子生計困難 山上外役監啟動「及時雨」

明德外役監獄收容人阿德（化名），家中尚有4名未成年子女，兩夫婦一主外一主內分工照顧家庭，阿德入獄後家庭收入幾乎中斷，除政...

被控與女網友電愛 前彰化市長邱建富：不讓我選縣長

民進黨彰化縣黨部主委、彰化市前市長邱建富捲入桃色風波，被胡姓女網友控告需索電話做愛，引發地方政壇波瀾，邱建富質疑是黨內地...

前彰化市長涉桃色風暴 檢方證實以妨害性自主案偵辦中

前彰化市長、現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富遭周刊爆料，2012年市長任內以安插工作為由，與一名D奶美魔女「電愛」，彰化地...

遺產稅難追 台北分署先賣地後勸說執行941萬

台北市文山區謝姓男子2014年死亡留下多筆遺產，8名繼承人因紛爭不斷，遲未繳遺產稅；台北分署拍定遺產範圍內的2筆不動產，...

日本5年模擬630場全失敗？ 政委：國民法官模擬要擬真

3年前的8月12日是司改國是會議總結會議，今天蔡英文總統公布國民法官法，政務委員羅秉成在出席司法院所舉辦的記者會時表示，...

必比登攤位糾紛爆烏龍公告 北院：法官警告並全面檢討

上榜必比登推薦的「梁記滷味」攤位被擺放金童玉女、牌位，逼梁姓女負責人以低於市場行情價「讓位」，她不服提損害賠償訴訟，卻扯...

連續拿大鎖砸女騎士 吸毒「ㄎ一ㄤ掉」獲減刑

李姓男子前年2至4月間在桃園市行竊，還兩度拿大鎖攻擊女機車騎士與乘客，嚇壞被害人，桃園地檢署依殺人未遂等罪起訴。一審認定...

挺韓國瑜涉狂罵綠前縣長 女韓粉痛譙確定判拘役

民進黨澎湖縣前縣長高植澎去年4月在臉書評論高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬，「暗槓要捐公益的版權金」，引來韓粉楊玉如留言辱...

屏監30名獄友考取專業證照 受刑人內心百感交集

屏東監獄與屏東大學攜手開辦受刑人多媒體訓練班，昨天結訓，不少受刑人取得證照後，內心百感交集，甚至感動落淚，其中一名受刑人...

熱門新聞

藝人羅霈穎猝死 檢驗顯示是服用多種藥物意外造成

影／驚！台南永康機車轎車車禍 女騎士撞飛送醫

台中鉛中毒案今驚爆還有一家！康然中醫涉禁藥硃砂入藥

徐永明300萬「向官員借貸」 收賄案外案扯上NCC？

台中鉛中毒案擴大 李天生妻服藥牙齦發黑反應遲鈍

立委陳超明助理梁文一 交保後疑涉串滅證遭聲押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。