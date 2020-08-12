前澎湖縣長評李佳芬遭罵混蛋 韓粉判拘30天定讞
前澎湖縣長高植澎去年在臉書評論前市長韓國瑜太太李佳芬，遭挺韓網友楊玉如留言「混蛋」，高植澎因而提告。高雄高分院今天二審維持原判拘役30天、得易科罰金3萬元。
高雄高分院行政庭長蔡國卿指出，二審判決定讞後將會把卷證等移送地檢署，再通知被告執行；如果檢察官准予每天以新台幣1000元折算，被告楊玉如得以3萬元易科罰金。
全案起於去年4月28日，高植澎在臉書（Facebook）留言評論李佳芬「暗槓要捐公益的版權金」，引來「韓粉」楊玉如留言「混蛋」、「您不是女人生的」、「不要臉」等語。
高植澎提告後，一審依公然侮辱罪，判楊女拘役30天、得易科罰金3萬元。經檢方不服提出上訴，高雄高分院今天上午二審維持原判定讞。事件起因於總統大選時，媒體人黃光芹為韓國瑜出書「跟著月亮走」，因為版稅爭議，李佳芬後來捐錢做公益。
高植澎當時在臉書發文表示，自己雖窮到負債，但是領了百萬元公保退職金仍交給律師團等，並批評「韓夫人錢多多，卻暗槓要捐公益的版權金， 被發現才說因為沒有空，所以還沒捐出去，一個貪、一個混，高雄發大財！」
楊玉如看到後在底下留言批評，「我家人是韓國瑜市長的小內閣，他現在就是在韓國瑜身邊做事的人」，請不要到處公開誣衊韓國瑜市長夫妻的名譽，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃話少講一點等。更陸續在高植澎臉書留言「丟臉」、「不要臉」、「您不是女人生的」等。
一審法官綜整認為，楊女有惡意謾罵，已脫離韓國瑜施政表現或政治形象，純發洩心中怨懟，不是言論自由保障範疇，一審依犯公然侮辱罪，處她拘役30天，可易科罰金。今天高雄高分院審理維持原判定讞。
另外，楊玉如挺韓行徑還包括去年7月「高雄觀光日」誤闖罷韓香蕉煎餅店「廣德家」，並飆罵「罷韓的人去死」遭到起底，新聞一度成為焦點。
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