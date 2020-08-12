隆乳的矽膠恐有致癌風險 女子向廠商求償78萬敗訴
一名女子4年前接受隆乳手術，在胸部植入「愛力根娜綺麗矽膠乳房植入物」，她去年得知美國FDA要求廠商回收矽膠植入物，認為體內的矽膠有致癌風險，要求廠商愛力根藥品公司賠償78萬餘元，但台北地方法院認為，「罹癌風險」無法量化，目前也沒有實際損害，加上廠商已有警告標示，判女子敗訴，可上訴。
女子主張，她2016年接受隆乳手術就是植入「愛力根娜綺麗矽膠乳房植入物」，但美國FDA去年7月發佈新聞要求廠商回收植入物，可見產品有致癌風險，廠商提供的產品恐傷害她的身體、健康，因此要求廠商賠償取出植入物手術費、精神慰撫金等共78萬餘元。
廠商抗辯，產品是經由衛生福利部核准的醫療器材，且仿單也記載警語、注意事項、併發症等資料，相關資料應該由執刀醫師充分告知病患，認為公司沒有違法；女子沒有說明「罹癌風險」的具體損害，認為女子主張不可採信。
法官認為，無論身體權、健康權的損害，均以「實際損害」為前提，而「有致癌風險存在」只是一種對未來可能患病的假設或可能性，難以認定已經對女子身體、健康造成侵害。
判決指出，罹癌風險提高無法量化，而消費者雖有可能罹癌的恐懼，但並非現今身體、健康有實際損害，不得預先請求賠償；廠商仿單也以記載植入物和癌症之間的關聯，難認廠商有過失，判女子敗訴。
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