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美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

收容人4未成年女子生計困難 山上外役監啟動「及時雨」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

明德外役監獄收容人阿德（化名），家中尚有4名未成年子女，兩夫婦一主外一主內分工照顧家庭，阿德入獄後家庭收入幾乎中斷，除政府的低收入戶生活補助之外，僅靠友人偶爾接濟。

監方得知阿德的情況後，積極協助阿德申請「及時雨」方案補助，典獄長杜聰典指派教化科長及社工師今天攜帶補助金及「明德黃金雞」前往關懷，在實地了解其情況後，轉介社會資源予以協助。

明德外役監獄表示，為落實法務部援助收容人家庭政策之美意，協助生活陷入困境之收容人家庭，法務部矯正署結合民間力量辦理「及時雨~援助收容人高關懷家庭方案」，期待透過多方協助以增加對收容人之關懷，維持其家庭關係及功能。

典獄長杜聰典指出，期盼藉由實際扶助及關懷，一方面穩定收容人家庭生活，同時也讓收容人安心服刑，這些措施都在為收容人及家屬搭橋，讓親情穿越高牆，對復歸社會將可產生正面的力量。

明德外役監獄啟動「及時雨」方案，關懷收容人家屬。圖／明德外役監獄
明德外役監獄啟動「及時雨」方案，關懷收容人家屬。圖／明德外役監獄

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