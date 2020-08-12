收容人4未成年女子生計困難 山上外役監啟動「及時雨」

明德外役監獄收容人阿德（化名），家中尚有4名未成年子女，兩夫婦一主外一主內分工照顧家庭，阿德入獄後家庭收入幾乎中斷，除政府的低收入戶生活補助之外，僅靠友人偶爾接濟。

監方得知阿德的情況後，積極協助阿德申請「及時雨」方案補助，典獄長杜聰典指派教化科長及社工師今天攜帶補助金及「明德黃金雞」前往關懷，在實地了解其情況後，轉介社會資源予以協助。

明德外役監獄表示，為落實法務部援助收容人家庭政策之美意，協助生活陷入困境之收容人家庭，法務部矯正署結合民間力量辦理「及時雨~援助收容人高關懷家庭方案」，期待透過多方協助以增加對收容人之關懷，維持其家庭關係及功能。