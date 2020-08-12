被控與女網友電愛 前彰化市長邱建富：不讓我選縣長

民進黨彰化縣黨部主委、彰化市前市長邱建富捲入桃色風波，被胡姓女網友控告需索電話做愛，引發地方政壇波瀾，邱建富質疑是黨內地方派系鬥爭故意誣陷他，阻撓他參選2022年彰化縣長。不過，彰化縣目前檯面上人物都極力撇清，並認為是邱個人行為，有錯就承擔，沒有就該還他清白。

邱建富卸下彰化市長後，即積極部署下屆彰化縣長寶座，先是卡到民進黨彰化縣黨部主委位置，在今年五月爭取連任時，當時就爆出他的「小三小四」緋聞，甚至同黨同志還到彰化地檢署控告他涉嫌「利用權勢或機會猥褻」，雖然他有澄清，並認為幕後有政治動機，但他仍順利當選主委，並當上民進黨地方黨部主委聯誼會會長，聲勢壯大之際，沒想到今天又被周刊將他的桃色事件爆開。

目前被政壇認為可能的民進黨下屆彰化縣長人選，包括前縣長魏明谷、現任立委陳素月及黃秀芳。邱建富在民進黨派系屬於正國會，上屆角逐彰化縣長提名，敗給新潮流系的魏明谷，魏雖然未能本屆縣長敗給國民黨籍的王惠美，但魏在地方仍十分活躍，意圖東山再起。不過，針對邱的桃色風波，魏未接電話。

立委黃秀芳表示，邱建富主委捲入桃色糾紛的傳聞，今年5月縣黨部主委選舉地方傳開，邱當已說明澄清，如今成為新聞焦點，外人來看多多少少跟選舉恩怨有關，但這時候講2022年縣長選舉，真的還太早。

立委陳素月指出，凡事無風不起浪，今天周刊報導要承擔法律的風險，媒體也不可能隨便報導，但報導內容是真是假，她不便評論，政治人物原本就會被外界用放大鏡檢視，當事人要自己承擔並面對，把風暴扯向有人不讓他選縣長，是轉移焦點，不應當成藉口「牽拖」他人。

陳素月強調，她不認同桃色風暴跟2022年縣長選舉有關，時間還很久，個人行為須自我檢點，要能禁得起公眾檢驗。

彰化縣議員賴清美說，距縣長選舉還很久，距初選至少還要1年時間，邱建富應該是先把黨部工作做好，但是邱讓人感覺「只是想選縣長」，若有錯就要認錯、悔改就好，自己做的就要負責。