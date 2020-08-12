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前彰化市長涉桃色風暴 檢方證實以妨害性自主案偵辦中

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

前彰化市長、現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富遭周刊爆料，2012年市長任內以安插工作為由，與一名D奶美魔女「電愛」，彰化地檢署今天證實確實有接到告發，目前以妨害性自主案件偵辦中。

檢方證實，今年5月接到告發邱建富涉嫌利用職務對某女有電愛等犯行，由於當時並非這位D奶美魔女提告，檢方先以證人傳訊美魔女及傳訊邱建富，但事後女方也提告邱建富涉觸犯刑法「利用權勢或機會猥褻罪」，檢方偵辦中。

由於D奶美魔女還提供和邱建富的鹹溼對話，包括邱對她說「你那迷人的雙峰傲人的身材很喜歡」「好想跟你睡」。檢方初步調查，女方指和邱有「電愛」，是否利用權勢而有猥褻行為還需再釐清。

不過今天邱建富也出面對媒體喊冤表示，他從未見過此女，此女是詐騙集團，還向他索討50萬元，是有人要阻止他參選縣長才爆料，如果他和此女有不正常關係就退出政壇。

邱建富今天也出面對媒體喊冤表示，他從未見過此女，此女是詐騙集團，還向他索討50萬元，並提供和女子的對話截圖。圖／翻攝
邱建富今天也出面對媒體喊冤表示，他從未見過此女，此女是詐騙集團，還向他索討50萬元，並提供和女子的對話截圖。圖／翻攝
前彰化市長、現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富遭周刊爆料，2012年市長任內以安插工作為由，與一名D奶美魔女「電愛」，彰化地檢署今天證實確實有接到告發，目前以妨害性自主案件偵辦中。圖／翻攝
前彰化市長、現任民進黨彰化縣黨部主委邱建富遭周刊爆料，2012年市長任內以安插工作為由，與一名D奶美魔女「電愛」，彰化地檢署今天證實確實有接到告發，目前以妨害性自主案件偵辦中。圖／翻攝

邱建富

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