遺產稅難追 台北分署先賣地後勸說執行941萬

台北市文山區謝姓男子2014年死亡留下多筆遺產，8名繼承人因紛爭不斷，遲未繳遺產稅；台北分署拍定遺產範圍內的2筆不動產，再勸繼承人按繼分比例繳納稅款，上月終於徵起國庫應收的941萬元遺產稅。

台北分署說，謝姓被繼承人遺留文山區9筆土地及數額不等存款，財政部台北國稅局2018年10月移送執行，執行官查封其中4筆不動產，通知各繼承人到場說明如何清償。

執行官調查時，繼承人互相指摘，有人主張取得高額存款的要繳稅，有人說將用遺產取得的存款來繳納，也有人主張目前正照顧被繼承人的配偶，抱怨其餘繼承人未曾來探視，更有繼承人間提起侵占告訴，都增加執行的障礙。

台北分署說，執行官雙管齊下，就已查封的4筆不動產拍賣，拍定其中2 筆，金額為184萬元、241餘元，承辦人員研判，因剩餘稅款總額降低，繼承人繳款意願增加，於是再改採勸導方式，請各繼承人應依繼分比例分擔剩餘稅款並繳納。