日本5年模擬630場全失敗？ 政委：國民法官模擬要擬真

3年前的8月12日是司改國是會議總結會議，今天蔡英文總統公布國民法官法，政務委員羅秉成在出席司法院所舉辦的記者會時表示，「人民參與審判」是當時第四分組的議題，今天公布國民法官法意義非凡。

羅秉成認為國民法官制要成功，最重要的就是宣導，一般人民願不願意走入法庭擔任國民法官？這是要務。

羅秉成表示，提要要讓人民參與審判「不是這1、2年的事」，而是討論了30年，30年前司法院就打算引入「參審」制度，但一直都在研議階段。近十年來，司法院曾推過「觀審」，但觀審的人只能看不能判，國人難以接受，與法官「合審合判」才是理想。

在法案的討論過程中，各方有不同的意見，但塵埃已落定，羅秉成認為該「起步向前行」，高興只有一天，真正的磨練才要開始。羅舉例，日本的裁判員制度上路時，準備期有5年，國民法官法有13部子法，司法院要盡速完成。

起訴狀一本主義、證據開示等，羅秉成認為專業法曹並不嫻熟，審、檢、辯的在職訓練一定要積極合作，這不單是司法院的事，行政院其他部會也都要協助。

羅舉例，日本在5年的準備期間模擬了630場，「據說沒有一場是成功的」，大家都沒有經驗，但現在有法律的基礎，現在的模擬要與以前不一樣，要夠「擬真」，從模擬中試出問題。羅說，最重要的目標是讓人民有尊嚴地進入法院、和法官合審合判，並要讓他們安全、平安地回到生活、工作，這需要強力宣導、跨院際合作。

中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成表示，全聯會也將成立國民法官法委員會，負責種子教師、律師法庭技巧培訓，他笑說「知己知彼、百戰百勝」。