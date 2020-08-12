必比登攤位糾紛爆烏龍公告 北院：法官警告並全面檢討
上榜必比登推薦的「梁記滷味」攤位被擺放金童玉女、牌位，逼梁姓女負責人以低於市場行情價「讓位」，她不服提損害賠償訴訟，卻扯出台北地方法院烏龍公告一事；北院今回應，承辦法官已經司法院人審會決議書面警告，法院也重新檢討主文公告時程，避免同樣疏失再度發生。
北院指出，本案訂於去年9月6日下午5時宣判，因雙方當事人未到庭聽判而未宣示，承辦法官9日誤將舊草稿文件的主文LINE給書記官，導致書記官誤會將錯誤的主文上傳系統；事後承審法官發現錯誤收回LINE訊息，製作完判決放在書記官辦公室，隔天書記官重新公告判決主文，但錯誤的主文已經公告，且被梁姓負責人知悉。
北院表示，接獲相關陳情後，法院自律委員會決議向法官評鑑委員會請求個案評鑑，去年11月也送個案評鑑請求書給法官評鑑委員會評鑑；法評會今年3月決定報請司法院人事審議委員會，建議予以警告。人審會隔月決議認為承審法官違反法官法職務上之義務、怠於執行職務之行為，書面告誡警告。
北院指出，多數哪關對於判決原本、主文公告都遵守相關規定，本案主文公告歧異雖屬極少數特例，但已重創司法公正性，法院已全面檢討內部裁判原本交付、主文公告時程和流程，並再度向全體法官及書記官重申應依據法律規定遵期交付正確的判決原本，並以本案為殷鑑，書記官也應依法收受判決原本後再行公告，不准擅自便宜行事，以防免相同疏失再度發生。
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