必比登攤位糾紛爆烏龍公告 北院：法官警告並全面檢討

上榜必比登推薦的「梁記滷味」攤位被擺放金童玉女、牌位，逼梁姓女負責人以低於市場行情價「讓位」，她不服提損害賠償訴訟，卻扯出台北地方法院烏龍公告一事；北院今回應，承辦法官已經司法院人審會決議書面警告，法院也重新檢討主文公告時程，避免同樣疏失再度發生。

北院指出，本案訂於去年9月6日下午5時宣判，因雙方當事人未到庭聽判而未宣示，承辦法官9日誤將舊草稿文件的主文LINE給書記官，導致書記官誤會將錯誤的主文上傳系統；事後承審法官發現錯誤收回LINE訊息，製作完判決放在書記官辦公室，隔天書記官重新公告判決主文，但錯誤的主文已經公告，且被梁姓負責人知悉。

北院表示，接獲相關陳情後，法院自律委員會決議向法官評鑑委員會請求個案評鑑，去年11月也送個案評鑑請求書給法官評鑑委員會評鑑；法評會今年3月決定報請司法院人事審議委員會，建議予以警告。人審會隔月決議認為承審法官違反法官法職務上之義務、怠於執行職務之行為，書面告誡警告。