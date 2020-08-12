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連續拿大鎖砸女騎士 吸毒「ㄎ一ㄤ掉」獲減刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

李姓男子前年2至4月間在桃園市行竊，還兩度拿大鎖攻擊女機車騎士與乘客，嚇壞被害人，桃園地檢署依殺人未遂等罪起訴。一審認定李犯傷害和竊盜罪，考量他2015年在高雄監獄服刑時就曾因被害妄想而送醫治療，後又被鑑定因濫用毒品或藥物致認知功能、衝動控制有障礙，判他2年3月徒刑，沒收約29萬的犯罪所得；高等法院今改判不得易科罰金2罪定應執行刑1年2月，得易科罰金2罪定應執行刑6月，刑執畢後監護3年。

37歲的李有多項前科，2018年2月18日他騎車看到桃園大園區一輛停放路旁的小貨車沒上鎖，搜刮車上的現金和禮券；4月2日見平鎮區的小貨車車門也沒鎖，這回竊得裝有28萬現鈔的黑色背包。

除了行竊外，李在同年3月27日騎車行經中壢區普忠路770巷口時，見曾姓女騎士欲停等紅燈而減速，他竟從後方拿大鎖攻擊，旋即逃逸，曾女的背部擦挫傷。3月31日晚間，李又騎機車至中壢林森路與林森路38巷口，這回見邱姓姊妹共騎機車駛過，他又拿大鎖敲擊後座的姊姊左臉和左肩，隨後落跑。

李接連犯案，警方不敢大意，循線逮人，邱姓女被害人更表示「我要對當初傷害我的犯嫌改提殺人未遂告訴」。不過桃院認為李雖然攻擊邱女他的臉和肩部，但不是「持續朝同一部位攻擊」，且胞妹也沒聽到胞姊遭攻擊的聲音，認定力道不到，應無致人於死的犯意。

另名遭攻擊的曾姓女騎士表示，當時後面好像被東西打到，當下很痛，回頭一看就發現有人正騎機車要掉頭離開」，桃院也認為李沒特別攻擊要害，且曾女的機車也沒因此翻覆，也不認為是殺人未遂罪。

李姓男子曾因案遭新竹地院囑託北榮新竹分院鑑定，精神鑑定結果為「器質性腦徵候群，與安非他命或其他物質濫用相關，致注意力、理解能力、部分認知功能及衝動控制有障礙」。桃院認為李在接受訊問時精神狀況不佳，不斷重覆「很善良、希望可以很平安」，無法回覆檢察官問話，桃院認為符合刑法第19條第2項辨識能力降低的減刑條件。

高等法院今撤銷原判決，其中不得易科罰金2罪定應執行刑1年2月，得易科罰金2罪定應執行刑6月，並須在刑執畢後監護3年。

李姓男子前年2至4月間在桃園市行竊，還兩度拿大鎖攻擊女機車騎士與乘客。圖／聯合報系資料照
李姓男子前年2至4月間在桃園市行竊，還兩度拿大鎖攻擊女機車騎士與乘客。圖／聯合報系資料照

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