挺韓國瑜涉狂罵綠前縣長 女韓粉痛譙確定判拘役

民進黨澎湖縣前縣長高植澎去年4月在臉書評論高雄市前市長韓國瑜的妻子李佳芬，「暗槓要捐公益的版權金」，引來韓粉楊玉如留言辱罵「混蛋」、「您不是女人生的」、「不要臉」等語，高植澎不滿提告。一審依犯公然侮辱罪，判楊女拘役30日、得易科罰金3萬，全案高雄高分院今天上午二審宣判，維持原判定讞。

全案緣起媒體人黃光芹為韓國瑜出書「跟著月亮走」，後來雙方翻臉並爆出版稅爭議，李佳芬後來捐30萬元做公益。

判決指出，去年4月間高植澎PO文「當年當縣長，雖窮到負卡債，被停職時從公保領了一百萬退職金，在沒被發現，就交給律師團，感謝他們毫無酬勞的幫助我跟7位護士打官司；韓夫人錢多多，卻暗槓要捐公益的版權金， 被發現才說因為沒有空，所以還沒捐出去，一個貪、一個混，高雄發大財！」

楊玉如看見貼文後，於下方留言開戰，稱「我家人是韓國瑜市長的小內閣，他現在就是在韓國瑜身邊做事的人，請不要到處公開誣衊韓國瑜市長夫妻的名譽，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃，話少講一點沒人當你是啞巴，你是中華民國老百姓嗎？搞不清楚耶」。

高植澎隨即回覆「跟他在撈在混嗎？」楊女氣得再留言「混蛋」、「中華民國就是有你們這種自己貪污被抓到停職，黑心律師打贏官司值得驕傲嗎？丟臉」。

高植澎又表示「每天都會寫，妳繼續看下去」，楊玉如罵「您不是女人生的」，而高再回覆「不要氣急攻心」，她便連續留言2則「不會的，因為您自卑我沒有自卑，我驕傲。您慢慢的寫吧！貪污下台的縣長，哈哈哈哈哈哈哈哈哈丟臉」、「不是每個人都跟您一樣不要“臉”的」。

楊女審理時辯稱，是高植澎惡意誣指她與韓國瑜夫婦共同「撈」、「混」，才回「混蛋」2字來澄清自己信譽，高一再刻意挑釁引誘，且雙方爭執是針對韓國瑜，應屬評論公眾人物、公共事務的延伸，受言論自由保障。

一審法官認為，「混蛋」、「不要臉」是指稱他人不明事理、不知羞恥；「您不是女人生的」則屬辱罵他人的惡言，楊女屬惡意謾罵，加上她攻擊高植澎的職業、過往經歷，已脫離韓國瑜施政表現或政治形象，純發洩心中怨懟，不是言論自由保障範疇。