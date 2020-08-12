屏監30名獄友考取專業證照 受刑人內心百感交集

屏東監獄與屏東大學攜手開辦受刑人多媒體訓練班，昨天結訓，不少受刑人取得證照後，內心百感交集，甚至感動落淚，其中一名受刑人表示，即使未必能假釋，但在獄中有接觸新知與學習的機會，真的非常難得。

屏東監獄與屏東大學合作推動深耕計畫，校方不僅提供35台電腦、90本專業電腦教材，還提供完善師資到屏東監獄教區技訓教室開班授課。

當監獄釋出學習多媒體訓練班的消息，不少受刑人聽聞後，便吸引不少獄友報名，受刑人還說，萬萬沒想到，在監獄內能有這樣的機會。

報名多媒體訓練班的受刑人當中，許多人只使用過早期的電腦，服刑期間，也對外界資訊並未有進一步的接觸，甚至有部分受刑人只聽過電腦，卻未使用過。因此，授課老師上課時，便從最基本的電腦開機教起。

報名上課的30名學員中，身上幾乎都是滿身刺青，且多數受刑人以重刑犯居多，來到電腦教室，面對生疏的事物，不僅充滿好奇，也對外面日星月異的科技感到驚嘆。

一名服刑長達22年的50歲資深獄友阿中（化名），若上課時老師需要學員注意，就會主動出聲替老師維持秩序。阿中說，自己刑期為無期徒刑，盡管未來未必有假釋機會，但能接觸新知或學習，在監獄中都非常難得，因此，不僅自己會把握機會，也希望其他獄友珍惜這個機會。

另外，獄友只能在上課期間進入電腦教室，其餘時間只能依靠教材複習，在授課學員當中，身上唯一沒有刺青的48歲受刑人阿剛（化名），每次都會將上課內容做成完整的筆記，下課後，會幫其他受刑人補習，因此不少受刑人這次能通過考試，都相當感謝阿剛的幫助。

30名學員歷經135個小時的訓練後，昨天都順利考取證照，而阿中與阿剛，兩人則取得專業級商務軟體應用能力、影像編輯製作，以及電腦圖像編輯製作的證照。有不少獄友，收到證照的那一刻，內心百版交集，甚至一度感動落淚。

授課老師表示，許多受刑人長時間在監獄服刑，已經沒有股煞氣，上課時，也特別尊重老師。此外，授課老師表還說，雖然學習時間短，但有不少受刑人不只領悟力高，甚至還能透過電腦繪畫出，令老師都驚豔的作品。