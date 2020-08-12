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慘！準媽咪想湊剖腹醫藥費 「出租帳戶」淪詐欺幫助犯

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市許姓準媽咪待產時，疑想湊合剖腹產所需的醫藥費，誤信臉書徵用廣告訊息，「出租」名下5個帳戶給「運彩公司」當人頭帳戶，「不用做什麼事情」，每個月就能賺到16萬5千元；沒想到卻淪為詐騙集團人頭，間接害不少人上當受騙。橋頭地院認定許女幫助犯詐欺取財罪，判處她有期徒刑5月，得易科罰金，可上訴。

據悉，詐騙集團假裝是知名訂房網客服人員，電話中謊稱，對方操作誤重複下訂房間，須前往銀行ATM提款機操作，才能解除設定。詐騙集團四處招搖撞騙，有4人信以為真，依指示操作ATM，詐騙集團順利得手共47萬6058元；被害人直到發現是一場騙局，才趕緊報案。

檢警循線追查，發現詐騙集團所使用的5個交易帳戶都是許姓女子所有。許到案坦承去年曾將名下多個帳戶存摺、金融卡、密碼郵寄給自稱「羅曉茹」的人使用，兩人素未謀面，完全不知道幫助詐欺一事。

許女聲稱，當時懷孕待產中，想找兼職工作湊剖腹產所需的醫藥費，滑到臉書上有「租用帳戶」訊息，對方自稱是台灣運彩公司，因會員眾多，存取帳戶不夠用，急需租用帳戶，「每10天1期，1期租金1萬1千元」。

許表示，當初聽到對方說「只要把帳戶出租，不用做什麼事情」時，確實有起疑心，但對方說有簽合約，人力銀行上也有刊徵人廣告，才想說「應該合法」，一口氣出租5個帳戶，每月可領16萬5千元。

許女不否認出租帳戶，被害人交易明細也都指向，詐騙人頭帳戶就是她的帳戶，可見該些帳戶已淪為詐騙集團犯罪工具。

雖然許女再三強調「不知情」，但橋頭地院審理認為，她高職畢業後曾在旅遊、美髮、客服等行業工作，有一定社會經歷，不可能全然與社會脫軌；況且，現今社會上，辛勤付出勞力卻只能換到2萬多元最低基本工資謀生者，大有人在，怎麼可能讓許「只要把帳戶出租，不用做什麼事情」，每帳戶每月就能賺到3萬元，實在不符合常理。

橋頭地院認定，許女單憑素未謀面之人的片面說詞，就隨意交付5個金融帳戶，給完全無法掌握實際使用情形的人使用，對帳戶後續管理放任不理，構成詐欺幫助犯，依幫助犯詐欺取財罪，判處許女有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

高雄市許姓女子疑想湊剖腹產費用，誤信「帳戶租用」訊息，將帳戶出租給詐騙集團，遭橋頭地院依幫助犯詐欺取財罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。示意圖／報系資料照
高雄市許姓女子疑想湊剖腹產費用，誤信「帳戶租用」訊息，將帳戶出租給詐騙集團，遭橋頭地院依幫助犯詐欺取財罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。示意圖／報系資料照

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