江守山開44人假病歷遭新光解僱 高院：無端浪費健保

腎臟科醫師江守山被控任職新光醫院期間，拿44名他所經營的公司員工健保卡「插單」，偽造病症並開立抽血、胃鏡、驗尿等檢驗單，讓員工免自費接受相關檢查，新光醫院2013年10月3日要求他「自動請辭」，逾期將終止專任主治醫師聘約關係。江提確認僱傭關係存在訴訟，士林地院判他敗訴；他上訴，高等法院今駁回。

江守山表示，他從1992年起受僱於新光醫院，擔任專任主治醫師，但2013年卻被通知依院內醫師醫療品質審議小組會議決議，要求他於3日內自動請辭，否則將終止約聘關係。江否認沒有新光醫院所指，在2013年8月7日、14日及28日替44位病患看診，卻製作病歷、開立檢查醫囑，違反醫師法的情事。

江認為會議程序有重大瑕疵，應該無效，且終止僱傭契約不符比例原則、解僱最後手段性原則，因此請求確認僱傭關係存在。

高等法院認為新光醫院對專任主治醫師的收入訂有計算標準，具有一定程度的掌控權利，且專任主治醫師享有最低收入保障，江守山對新光醫院的經營不負盈虧風險，而是提供勞務、支領報酬。

新光醫院以全民健康保險法受僱者身分申報江守山投保，且以薪資所得申報江的薪資收入，江應在雙方排定時間內為門診等出勤，新光醫院對專任主治醫師的出缺勤有管考權利，且可以對專任主治醫師懲處，如有重大違規或工作不力時，得終止契約。高院認定新光醫院對江有指揮監督權，雙方的合約關係為僱傭關係，不是委任關係。

勞動部去年3月12日公告僅住院醫師適用勞動基準法，江守山為專任主治醫師，不適用，高院認為雙方的僱傭契約應適用簽訂的合約、民法僱傭的相關規定。

高院認為，江守山的助理分別在2013年8月7日、14日、28日，持在江經營的國際機能食品股份有限公司44位員工的健保卡集體掛號，江明知這44位病患實際上多未到新光醫院看門診，竟分別製作44名病患的病歷、開檢查醫囑，違反醫師法。高院批評江的行為將導致健保資源無端浪費，並可能使新光醫院遭健保局停約或受罰鍰處分，違反醫師法等規定情節重大。

高院認為新光醫院終止僱傭關係合法，沒有違反比例、解僱最後手段性原則，江上訴無理。