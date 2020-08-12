夜店殺警案漏網嫌犯也栽了！陳柏元判關8年10月定讞
台北市夜店殺警案引發外界關注，最高法院去年3月駁回57名被告上訴，判刑2年至13年不等徒刑，全案部分定讞；而檢警追查下，2016年逮捕第73名嫌犯陳柏元，最高法院依聚眾鬥毆致人於死罪判8年10月徒刑定讞。
富二代曾威豪與女友劉芯彤2014年和「SPARK」夜店安管人員發生衝突，2人心有不甘，聯絡幫派成員蕭叡鴻相約喝酒，蕭提議隔天撂人癱瘓夜店尋仇，再透過微信「中山好青年」群組號召人馬前往圍事，30餘人和安管人員一言不合，發生衝突。
輪休偵查佐莊瑞源行經夜店發現爭端，通知休假中的同事薛貞國處理；薛怒斥「在我管區鬧什麼」出腳踹踢，蕭叡鴻等人把薛拖往大門外圍毆，有人拿紅龍柱、棍棒毆打薛的頭部、胸部，薛送醫不治。
蕭叡鴻等57人涉案部分，他們否認聚眾鬥毆，也辯稱無法預見薛貞國死亡等，最高法院將57人判2月至13年不等刑期定讞，其中蕭和拿紅龍柱砸死人的許淳凱判13年最重。
檢警2016年調閱監視器畫面及比對通聯紀錄，追查逮補第73名嫌犯陳柏元，他見薛貞國被眾人圍毆不支倒地，上前加入攻擊，用腳踢薛貞國，並攻擊夜店安管等，一審被判刑9年，二審改判8年10月，最高法院駁回上訴定讞。
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