女大學生提供帳戶給詐團 辯有領獎學金怎會出賣帳戶？

田姓女大學生兩年前以LINE與自稱「陳曉玲」女子聯絡，獲悉提供帳戶每月可獲取3萬的訊息，即提供帳戶給對方，供詐團向蔡女等7人詐財，她辯稱在寄出存摺前，已知道有獲得該年度的獎學金，怎可能提供帳戶給詐團，法官不採信，台中地院今天依幫助詐欺取財罪將她判刑4月，得易科罰金。可上訴二審。

田女（23歲）否認幫助詐欺犯行，當時主觀上認知該公司是正當的公司，並非詐騙集團，她是大學生，有打工固定收入，經濟獨立且無缺，沒有提供帳戶給詐團的動機及必要，且在寄出存摺及提款卡前，已經知道有獲得該年度獎金，怎麼可能知道對方是詐團，仍出賣帳戶？

檢察官從田女與「陳曉玲」的LINE對話，田女質疑對方「這樣不就是人頭帳戶了嗎？」、「不就會被警察查到」，足見田女在交付帳戶前，始終心存質疑，懷疑對方是帳團成員，認她所辯並無幫助詐欺犯意，不足採。

判決書指出，田女於2018年元月間，與自稱「陳曉玲」女子聯繫，得知每本帳冊，每月可收取3萬元的訊息，即於同月10日下午，在中市清水區的全家便利商店內，將她所申設的2本帳戶及存摺、提款卡，寄至對方所指定的對象。